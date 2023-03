A Genova il robot a quattro zampe che sembra il cane di Black Mirror (ma non è un mostro)

Genova. E’ agile, risponde ai comandi del padrone, è fedele e intelligente. Ma è anche giallo, metallico e con un anima di circuiti complessi. E’ il cane-robot della società di automazione Boston Dynamics che in queste ore è stato “avvistato” a Genova da molti cittadini e turisti.

Al porto antico, nel pomeriggio di venerdì, ha rappresentato una vera e propria attenzione soprattutto di fronte agli occhi entusiasti dei bambini. Meno entusiasti gli altri quattro zampe, che hanno reagito con aggressività e timore alla comparsa dell’androide che ricorda un po’ i cani robotizzati e cattivissimi protagonisti di un agghiacciante episodio della serie tv distopica Black Mirror.

Ma questo non è affatto un mostro, anzi. Il cane-robot in realtà è uno strumento utile, può essere impiegato in vari ambiti, dagli impianti di energia, dove è in grado di capire se vi siano temperature anomale o fughe di gas, ai disastri naturali, e può aiutare i soccorritori persino a ricercare superstiti in caso di frane o terremoti.

Il cane si chiama Spot e le video-dimostrazioni delle sue abilità sono diventate virali su internet già da un paio d’anni. Il suo prezzo? Circa 80mila euro.