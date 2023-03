A Genova il 23 e 24 marzo il Consiglio nazionale della Federvolley

Genova. Si terrà a Genova, giovedì 23 e venerdì 24 marzo, il Consiglio nazionale della Federvolley. Il numero uno del volley italiano, Giuseppe Manfredi, ha scelto di tornare in Liguria a pochi mesi dalla sua partecipazione al Volley Day.

Un segnale di attenzione molto importante per tutto il movimento. “Siamo onorati di poter ospitare i lavori del Consiglio – conferma Anna Del Vigo, presidente della Fipav Liguria – e di poter favorire nuovamente un contatto tra la nostra Federazione e le istituzioni locali. Stiamo lavorando per portare alcuni eventi in occasione di Genova 2024 capitale europea dello sport e speriamo che presto la nostra città possa avere quel Palasport che è indispensabile per una attività di vertice”.

I lavori del Consiglio Federale si terranno presso lo Starhotel President di Genova e inizieranno giovedì alle ore 14:30 con l’incontro e saluto tra i vertici del movimento pallavolistico e le istituzioni locali, rappresentate dalle assessore allo sport Simona Ferro (Regione Liguria) e Alessandra Bianchi (Comune di Genova).