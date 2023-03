A filo d’acqua: i ‘naufraghi’ del Rems sul palco del Teatro dell’Ortica

Genova. Torna il teatro sociale sul palco del Teatro dell’Ortica, che prosegue con la propria stagione ‘Palindromi’ giunta del nel clou del calendario. Sabato 18 marzo alle ore 18,30 in scena ‘A filo d’acqua – In superficie un’isola si distende’, uno spettacolo realizzato da Radio REMS in collaborazione con Voci Erranti.

Si tratta di un viaggio tra metafore e intrecci di vita vissuta da parte dei ragazzi ospiti della Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza Sanitaria di Bra, che hanno dato vita a questa rappresentazione teatrale dopo il lavoro svolto all’interno di un laboratorio dedicato nato nel 2015 dalla collaborazione fra la clinica San Michele di Bra, che ospita la Rems, e Voci Erranti.

“Un naufragio. La metafora di un’isola che il mare separa da tutto ciò che apparteneva alla vita di ciascuno – si legge nella sinossi dello spettacolo – A un certo punto, scompare anche il mare. Ma se ne continua a sentire il rumore: acqua, vita in divenire che reclama altra vita. E la vita, ora, non può essere che quella sull’isola. Corpi, storie e sentimenti si incontrano: gioco, dolore, fiducia, profondità e leggerezza, un cappello, qualche dispetto e poesia. Ecco che gli occhi rivedono il mare”.

Ma cosa sono i Rems? Con la chiusura dei manicomi nel 1978 (Legge Basaglia), chiudono anche i manicomi criminali, strutture di detenzione per persone autrici di reati e affette da patologie psichiatriche. Vengono istituti gli OPG, Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Gli OPG vengono, a loro volta, chiusi, tra il 2013 e il 2015, a seguito di un’inchiesta parlamentare che rivela le condizioni di assoluto degrado e disumanità in cui vivono i detenuti. L’allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, si espresse in termini di “autentico orrore indegno di un paese appena civile». Sono disponibili sul web molti video realizzati dalla commissione di inchiesta che rendono testimonianza dell’obbrobrio fisico e morale riservato ai pazienti detenuti. Nel 2015, nascono le REMS, con l’obiettivo di creare un contesto in cui la funzione punitiva sia sostituita da un impegno riabilitativo. In Italia, esistono attualmente trenta REMS, di cui due in Piemonte, a Bra e a San Maurizio Canavese.