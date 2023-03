A Caricamento la grande festa di Carnevale con pentolaccia e maschere della tradizione

Genova. Il Carnevale genovese si è concluso oggi con la tradizionale pentolaccia che ha portato in piazza Caricamento centinaia di bambini.

La giornata è iniziata intorno alle 15.30 del pomeriggio, quando i gruppi Le Gratie d’Amore, Gruppo Folcloristico Amixi de Boggiasco, Gruppo Folcloristico Città di Genova, Gruppo Storico Sestrese e il Gruppo Storico Sextum hanno portato in piazza prima e sul “Trenino dei folli” poi le maschere della tradizione genovese: Pacciugo, O Paisan, Pacciuga, A Paisaña, O Villan, O Sciô Regiña, Capitan Spaventa hanno sfilato per le vie del centro storico sul trenino turistico per l’occasione a loro dedicato in una rivisitazione della tradizione medioevale della “Nave dei folli”. Ad animare la piazza la Filarmonica di Cornigliano e la Filarmonica Pegliese “Marco Chiusamonti”

Sul trenino, dopo essersi concesso ai selfie dei piccoli e dei curiosi, ha trovato spazio anche un ospite d’eccezione: Lupo di Mare, la mascotte di Ocean Race.

Ad attenderli, al loro ritorno a piazza Caricamento, centinaia di bambini in attesa di poter tentare la fortuna per rompere la pentolaccia organizzata insieme ai Vigili del fuoco: colpo dopo colpo, per la gioia dei più piccoli, le caramelle hanno iniziato a cadere, insieme ai coriandoli.

Caramelle e cioccolatini sono stati distribuiti anche ai bambini e ai più grandi che non sono riusciti a tentare la fortuna con la pentolaccia.

“Sono molto contenta di aver potuto recuperare questa festa che la scorsa settimana avevamo dovuto annullare per maltempo – ha detto l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – e vedendo la partecipazione straordinaria sono ancora più convinta che la scelta di festeggiare il Carnevale, di riscoprirne le origini e le tradizioni che erano andate perdute o affievolite, sia la giusta e vada perseguita. Ringrazio gli uffici, la polizia locale, i vigili del fuoco, carabinieri, Amiu, Aster e i gruppi storici, vero patrimonio della città, che si sono messi a disposizione per rendere speciale questo Carnevale e anche grazie a tutti i genovesi, bambini e non, per aver partecipato così numerosi agli eventi che abbiamo organizzato”.

“Come speravamo siamo riusciti a coinvolgere bambini di tutte le età – ha aggiunto il consigliere delegato ai Grandi eventi Federica Cavalleri – e questo ci rende molto felici. Ci auguriamo che il Carnevale di quest’anno sia solo il primo di tanti carnevali a venire e ci impegneremo per renderli ogni anno più belli e speciali e mi associo al ringraziamento dell’assessore Bordilli a tutti quelli che hanno lavorato duro per renderlo possibile”.