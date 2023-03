8 marzo, il vice questore Angela Burlando ‘pioniera’ delle donne in polizia: il ricordo di Maria Teresa Canessa

Genova. E’ Angela Burlando la “pioniera” delle poliziotte della Questura di Genova e probabilmente delle donne in polizia in generale. A ricordare la prima donna poliziotto di Genova è stata questo pomeriggio il primo dirigente Maria Teresa Canessa, nell’ambito dell’evento della Regione Liguria dedicato all’8 marzo ‘Pioniere’, per raccontare in una maratona social, le storie delle donne liguri per che sono riuscite ad affermarsi, non senza ostacoli, nel lavoro, nel mondo della cultura, nello sport e nello spettacolo.

Angela Burlando, scomparsa nel 2018 a 79 anni, è stata una figura estremamente importante per le donne in polizia. Non solo perché è stata prima donna poliziotto di Genova nel 1965 come assistente capo nell’allora Corpo di polizia femminile ma soprattutto perché fu protagonista delle battaglie sindacali (come sindacalista del Siulp) che portarono nel 1981 alla legge di riforma che smilitarizzò la polizia di Stato.

Non solo: “Angela Burlando, in un periodo storico in cui le donne poliziotto erano relegate negli uffici è stata capace di conquistarsi un ruolo di primo piano grazie alla sua audacia e alla sua tenacia. Fu la storica dirigente del commissariato Foce e negli anni Novanta quando ancora di reati di genere non si parlava creò la prima squadra antistupro in Italia, composta da sette donne e tre uomini” ha ricordato Maria Teresa Canessa che ha citato anche alcune colleghe, in particolare Delia Bucarelli (oggi questore vicario a Bergamo), Patrizia Bonalumi (attuale capo di Gabinetto a Genova) e Olga Crocco (dirigente dell’anticrimine oggi in pensione, “tre pioniere del presente che solcando gli stessi corridoi della Questura di Genova hanno trascinato via alcuni ostacoli per cercare di rendere il percorso un po’ meno tortuoso per chi è arrivato dopo“.

Canessa, classe 1974, sposata con tre figli e da due anni primo dirigente della polizia di Stato, è oggi alla guida dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Genova, le volanti per intendersi.

E’ stata lungo dirigente del commissariato di San Fruttuoso e poi di quello di Cornigliano prima di approdare all’UPG. Per lei, oltre a una lunga esperienza nella squadra mobile e all’anticrimine, anche tanti servizi importanti di ordine pubblico. Tra questi è difficile dimenticare il corteo dell’Ilva del febbraio 2015, con la protesta degli operai che rischiò di degenerare dopo che la polizia con grate e mezzi blindati bloccò il corteo in lungomare Canepa per impedire ai mezzi da lavoro dell’Ilva di arrivare sotto la prefettura. Nella fase più delicata di quel fronteggiamento Canessa, parlando con un operaio si tolse il casco antisommossa creando le premesse per un clima più disteso. E così fu.

“Io sono orgogliosa del mio percorso – ha detto la dirigente – perché nonostante i tanti ostacoli naturali e artificiali che ho trovato lungo la strada, ho ricoperto incarichi di cui vado fiera in tanti uffici operativi. Come gli uomini fanno branco, noi donne dobbiamo fare gruppo perché siamo donne, pioniere e combattenti”.