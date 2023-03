8 marzo, alla Camera presentata proposta di legge sul reato di molestie sessuali

Roma. “In Italia, secondo un’analisi della direzione centrale della polizia criminale, nel 2022 sono state 122 le donne uccise, di queste 103 in ambito familiare e nelle violenze sessuali c’è stato un incremento, passando dai 5.274 casi del 2021 ai 5.991, di cui 91% contro donne. In occasione dell’8 marzo, insieme alle colleghe dell‘Intergruppo della Camera per le donne, i diritti e le pari opportunità, coordinato da Laura Boldrini, abbiamo depositato una proposta di legge che ha l’obiettivo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato: quello di molestie sessuali e comportamenti illeciti che attualmente assumono rilevanza penale solo quando sono commessi ‘con abuso di autorità’, venendo perciò collegati al reato di violenza sessuale”.

Così dichiara la deputata ligure del Partito Democratico Valentina Ghio, cofirmataria della legge insieme a Laura Boldrini, Stefania Ascari, Ouidad Bakkali, Andrea Casu, Michela Di Biase, Sara Ferrari, Antonella Forattini, Marco Furfaro, Renate Gebhard, Francesa Ghirra, Chiara Gribaudo, Marco Grimaldi, Maria Cecilia Guerra, Ilenia Malavasi, Maria Stefania Marino, Federica Onori, Emma Pavanelli, Lia Quartapelle, Silvia Roggiani, Debora Serracchiani, Alessandro Zan, Luana Zanella.

“Con questa legge – prosegue Ghio – il reato di molestie è punito con la pena di reclusione da due a quattro anni, e viene fissato a 36 mesi il termine per presentare la querela. Altro obiettivo della legge è quello di estendere dagli attuali 12 a 36 mesi il limite per la presentazione della querela per quanto riguarda il reato di violenza sessuale, così come già accade in altri Paesi europei dove i termini sono molto più ampi o non ci sono. Questo perché il tempo di un anno oggi previsto, in molti casi non è sufficiente alla vittima per elaborare l’accaduto e trovare la forza di esporlo pubblicamente”.