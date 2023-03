24, 40, 50 anni di attività, la Camera di Commercio di Genova premia i suoi “maestri”

Genova. Domenica 26 Marzo 2023 alle ore 10, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei Maestri del Commercio e delle Imprese che da oltre 50 anni sono iscritte a Confcommercio Genova.

La manifestazione ha avuto il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Camera di Commercio di Genova .

Aprirà la manifestazione Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio e dell’Associazione 50&Più, una presenza che sottolinea il prezioso lavoro dei commercianti e delle imprese dei settori commercio, turismo e servizi che, nel corso degli anni, hanno rafforzato l’economia della città, dedicando la propria vita al servizio dei cittadini.

I 25 anni di lavoro verranno celebrati con la consegna dell’Aquila d’Argento, i 40 anni con l’Aquila d’Oro e i 50 anni con la consegna dell’Aquila di Diamante.

I Maestri del Commercio, tutti iscritti all’Associazione 50&Più Genova, hanno costituito un volano per lo sviluppo del Commercio, del Turismo e dei Servizi non solo dal punto di vista economico ma anche sul piano della crescita sociale.

In questa bella occasione, Confcommercio Genova ha ritenuto importante consegnare un riconoscimento anche alle imprese associate da più di 50 anni quale segno di gratitudine per la loro fedeltà associativa, ma anche per valorizzare l’importante ruolo ricoperto nell’economia e nell’occupazione.

Tra queste imprese, alcune sono inserite nell‘Albo delle Botteghe Storiche che riunisce attività in esercizio da almeno 70 anni e che conservano elementi architettonici, arredi, attrezzature e strumentazioni storiche originali ed ancora funzionanti.

«Voglio sottolineare – dichiara Carlo Sangalli, Presidente di Confcommercio e di 50&Più – l‘importanza del riconoscimento che Confcommercio Genova e 50&Più Genova hanno deciso di consegnare ai lavoratori e alle imprese del Commercio che sono stati e continuano ad essere il cuore ed il motore della città di Genova, contribuendo allo sviluppo dell‘economia e dell’occupazione da moltissimi anni».

Aggiunge Paolo Odone, Presidente di Confcommercio Genova: «Sono orgoglioso di questo evento realizzato insieme da Confcommercio e 50&Più. I nostri imprenditori e le nostre imprese meritano questo importante riconoscimento. Hanno vissuto momenti difficilissimi: la crisi internazionale, le limitazioni della pandemia, gli aumenti dell’energia e l’incognita della guerra, ma vanno avanti. Bisogna conservare queste piccole imprese e agevolare la loro possibilità di rimanere attive. Come Confcommercio di Genova poi voglio complimentarmi con i Maestri del Commercio e ringraziare tutte le Imprese che da oltre 50 anni rinnovano l’adesione alla nostra associazione».

Conclude Brigida Gallinaro, Presidente di 50&Più Genova: «Sono felice di festeggiare i nostri soci per l’attività e l’energia che profondono senza sosta e con grande spirito di iniziativa nello svolgere le loro attività. Il lavoro e la presenza sul territorio migliorano la vita di tutti e costituiscono l’identità della città. Sono una risorsa insostituibile».