“W Gino Bartali”, la scritta storica riappare in stradone Sant’Agostino durante alcuni lavori

Genova. W Gino Bartali, è questa la scritta in vernice rossa scoperta su un muro all’interno dell’ex vetreria di Stradone Sant’Agostino, in pieno centro storico, durante i lavori di ristrutturazione del locale.

La scritta è stata trovata la settimana scorsa dalla squadra manutenzione della Cooperativa Il Ce.Sto Genova. “Mentre toglievo l’intonaco dal muro, mi sono accorto che poco a poco affiorava una scritta in rosso e ne sono subito rimasto sorpreso” racconta l’operaio che per primo ha visto la scritta. Una restauratrice specializzata si occuperà di valutare lo stato di conservazione.

Gino Bartali fu uno dei ciclisti professionisti più amati in Italia. Bartali vinse il Tour de France nel 1938 e nel 1948 e le sue leggendarie scalate sulle Alpi e i Pirenei gli valsero il soprannome di Gigante delle Montagne. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Gino rischiò la propria vita e quella della sua famiglia per salvare quella di centinaia di ebrei.

Usando gli allenamenti alle gare come copertura, Bartali percorse migliaia di chilometri tra Firenze, Luca, Assisi, Genova e Roma trasportando, nascosti nel telaio della sua bici, carte d’identità contraffatte e altri documenti che dovevano rimanere segreti. I suoi sforzi contribuirono a salvare centinaia di ebrei in fuga da altre nazioni Europee.