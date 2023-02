Volley, sorride il Cus: vittoria in B contro PVL Cirié e in D con Lunezia Volley

Genova. Vittoria dal valore importante quella dei ragazzi del CUS Volley nel campionato nazionale di Serie B. Biancorossi di Guido Costigliolo vincenti per 2-3 in trasferta contro la PVL Cirié, quarta della classe del Girone 1. Vittoria importante che proietta gli Universitari a quattro lunghezze dalla zona salvezza.

Successo anche per le ragazze, impegnate nel campionato di Serie D. Biancorosse vincenti in casa in rimonta contro il Lunezia Volley con il risultato di 3-2, grazie a un tie-break conquistato con personalità. Biancorosse di Riccardo Serra attualmente settime in classifica, a quattro punti dall’Audax Quinto ottava.

SERIE B/M | GIRONE 1

PVL CIRIÉ vs CUS GENOVA VOLLEY 2-3 (28-26; 23-25; 25-14; 22-25; 13-15)

SERIE D | GIRONE B

CUS GENOVA VOLLEY vs LUNEZIA VOLLEY 3-2 (21-25; 20-25; 25-16; 25-20; 15-7)