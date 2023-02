“Voglio volare su una renna”, il sogno di Davide realizzato dall’associazione Make a Wish

Genova. Nasce tutto da un disegno con, al centro, una tipica renna di Natale, e da poche parole – «Voglio volare su una renna»: inizia così l’incontro di Make-A-Wish Italia, la Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi patologie, con il piccolo Davide. Davide ha nove anni ed è affetto da Linfoma di Hodgkin.

Il suo sogno, raccontato ai volontari dell’Associazione nel 2019, è chiarissimo ed è lo specchio del suo animo dolce e puro. Nonostante le difficoltà che Davide ha dovuto attraversare, non facilitate dalla pandemia e dal percorso di cure mediche, adesso Davide sta meglio e può tornare a essere semplicemente un bambino, alle prese coi suoi sogni e con quell’incredibile strumento che solo i bambini possiedono, la fantasia. La notizia che il suo sogno sta per realizzarsi apre un nuovo scenario, fatto di speranza e nuova forza. Le emozioni positive che nascono quando il sogno tanto immaginato sta per tradursi in realtà hanno un importante valore terapeutico e generano concreti benefici per i bambini malati e le loro famiglie, facendoli sentire più fiduciosi nel futuro, più sereni e spensierati.

E anche per il piccolo Davide, che non pensa ad altro se non a volare su quelle renne che lo porteranno lontano dai brutti momenti e vicino al raggiungimento della sua piena felicità, quel desiderio si rivela così forte da superare anche la paura del volo, che affliggeva Davide da piccolino ma che, ora che è “grande” e si sente sicuro, è diventato piuttosto un pensiero fisso.

Make-A-Wish Italia inizia ad attivare tutti gli ingranaggi e il grande sogno di Davide prende finalmente forma, trasformandosi in un’esperienza unica e irripetibile per lui e la sua famiglia. La destinazione è la Lapponia, magica terra delle renne e di Babbo Natale: la prima tappa è Rovaniemi, in Finlandia; il secondo imperdibile giorno è a Salla, situato sopra il Circolo Polare Artico, al Villaggio di Babbo Natale. Il viaggio alla scoperta della Lapponia Finlandese prosegue con l’escursione in motoslitta lungo magnifici panorami da fiaba e con un safari serale con le tanto amate renne. L’escursione con le renne è qualcosa di indescrivibile: le slitte trainate da questi docili animali attraversano le foreste innevate e i laghi ghiacciati in un’atmosfera di incanto. Il tutto seguito da una ricca cena tipica a base di specialità lapponi.

Stare a contatto con le renne, osservare con occhi sognanti panorami incredibili, condividere questa felicità con la propria famiglia: Davide è felice, sono i suoi occhi a raccontarlo, come racconta suo padre. «Vedendo il sorriso di Davide e delle sue sorelle posso confermare che Make-A-Wish è una buona medicina. Il pensiero delle renne di Davide è rimasto saldo dal primo giorno che ci siamo incontrati: lui non ha mai desistito e ha sempre pensato che qualcuno lo avrebbe fatto volare sulle renne, e anche se il COVID ha rallentato tutto l’Associazione è arrivata puntuale.» Il potere di un desiderio realizzato supera infatti l’esperienza materiale ed è in grado di incanalare energie positive che saranno preziose per il futuro del bambino, sostenendolo nei momenti più difficili e dandogli nuova forza.

«La malattia di un figlio sconvolge un’intera famiglia, porta a tanti punti di domanda sul futuro perché è una malattia silenziosa che non vedi. Non ci aspettavamo che da un disegno potesse nascere tutto quello che abbiamo vissuto e questo è solo il merito di persone che si spendono per gli altri, piccoli che hanno dovuto vivere da grandi, senza saperlo, senza chiederlo, senza volerlo, con tanto anzi tutto da perdere», continua il padre di Davide.

E, alla domanda «Quanto sei felice da uno a 10?» il piccolo Davide non ha avuto dubbi: «100!». L’importanza del lavoro di Make-A-Wish si arricchisce grande alla collaborazione congiunta di chi condivide i valori dell’Associazione e sceglie di diventare parte della sua missione. Questo desiderio, infatti, è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di moltissime persone: il desiderio è stato adottato dal progetto Wish Stars della Onlus, con cui, attraverso le stelline contenitrici di sogni protagoniste del periodo natalizio dell’Associazione, tantissimi bambini delle scuole sono diventati a loro volta parte di questa bellissima esperienza, dedicando a Davide pensieri e disegni.

Make-A-Wish Italia è un’organizzazione no profit nata nel 2004 che realizza desideri di bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni d’età affetti da gravi patologie. Il valore di un desiderio è enorme: un sogno esaudito fa capire che nulla è impossibile, e ha il potere di migliorare la qualità della loro vita. Infatti, specifiche ricerche hanno dimostrato che le emozioni positive che ne derivano, generano concreti benefici per i bambini malati e le loro famiglie: l’95% dei bambini si sono sentiti più fiduciosi nel futuro, l’91% dei genitori che l’esperienza del desiderio sia necessaria al percorso di cura e il 98% dei medici afferma che esprimere un desiderio ha un impatto positivo sul benessere fisico (Fonte: Wish Impact Study Result – Make-A-Wish International – 2022). A conferma della sua serietà e affidabilità, destina una percentuale altissima delle proprie spese alla Missione (71% nel 2021). Make-A-Wish® Italia è affiliata a Make-A-Wish®International – una delle organizzazioni benefiche più note al mondo presente in 50 Paesi, con 40 affiliate, 45.000 volontari e 500.000 desideri realizzati.