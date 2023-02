Vittoria per My Basket Genova: battuto 80 a 75 il Cus

Genova. Seconda sconfitta consecutiva per il CUS Basket in Serie C Silver. Ragazzi di Coach Pansolin fermati al PalaFigoi dal MY Basket Genova, compagine ora distante quattro lunghezze rispetto ai biancorossi.

Universitari che soffrono l’avvio dei biancoblù ma capaci di rifarsi sotto nel secondo quarto, andando così a riposo sul +3.

Un vantaggio, quello di tre lunghezze, mantenuto anche nella terza frazione. Il MY ribalta però l’inerzia nell’ultimo quarto e il CUS cade così nei minuti finali.

MY BASKET GENOVA vs CUS GENOVA BASKET 80-75 (20-12; 30-33; 50-53)

MY BASKET GENOVA: Caversazio 2, Giacomini 30, Pesce 9, Calabrese, Costa 4, Poirè, Zito 14, Penco 2, Pastorino 2, Alloisio, Neri 2, Ruiz 15. Coach: Innocenti.

CUS GENOVA BASKET: Pasqualetto 22, Vallefuoco 23, Esposito, Pampuro 2, Dufour 7, Ferraro 5, Casucci, Grandeaux ne, Sommariva 11, De Censi 1, Cassanello 3, Ricci 1. Coach: Pansolin.