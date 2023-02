Genova. L’impianto di Villa Gentile torna a far parlare di sé: dopo l’assegnazione temporanea indetta dal Comune di Genova e vinta dal consorzio Obiettivo Sport e Salute 4.0, il precedente gestore, la Quadrifoglio ssd ha depositato un ricorso al Tar contro questo affidamento, presentando ‘il conto’ al tribunale amministrativo.

Nelle carte che Genova24 ha potuto esaminare, depositato lo scorso autunno, la Quadrifoglio chiede l’annullamento degli atti relativi al “l’intendimento dell’amministrazione comunale di attivare una procedura ad evidenza pubblica volta all’acquisizione e manifestazioni interesse per l’assegnazione dell’impianto sportivo di Villa Gentile, nonché l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo del comune di Genova di rideterminarsi in ordine a distanza di rinegoziazione e riequilibrio a favore della Quadrifoglio”. In altre parole viene richiesta la possibilità di rinegoziare la concessione dell’impianto con la precedente società o, in subordine, la concessione di un indennizzo calcolato pari a circa 317mila euro.

Diverse le motivazioni portate nel ricorso, tra cui la chiusura dell’impianto per quattro mesi durante i lavori di rifacimento della pista di atletica, modalità di calcolo del contributo annuale considerata peggiorativa rispetto a quanto previsto in sede di gara e le supposte “gravi negligenze dell’amministrazione concedente nella conduzione dell’impianto antecedente all’inizio della gara, con le potenziali fonti di ricavo per la concessionaria previste che non hanno potuto essere utilizzate per cause oggettivamente dipendenti da un comportamento gravemente colposo della concedente certamente non imputabile la società odierna ricorrente”, come si legge nel documento.

Nel frattempo la concessione temporanea sta volgendo al termine: la scadenza è prevista a giugno, e prima di quella data la speranza dell’amministrazione civica è quella che “vengano presentate delle iniziative di project financing per la gestione dell’impianto – come dichiara il vicesindaco Pietro Piciocchi commentando la vicenda – Nei prossimi mesi ci sarà una procedura di evidenzia pubblica per assegnazione definitiva dell’impianto, le cui modalità sono ancora da definire”.

Per quanto riguarda il ricorso, il vicesindaco non si scompone: “La necessità della giunta era quella di dare continuità alla fruizione dell’impianto, per questo abbiamo optato per una assegnazione ponte. E in questi mesi tutti gli atleti genovesi hanno potuto quindi allenarsi. Negli ultimi tre anni il Comune di Genova ha finanziato il rifacimento integrale della pista, della tribuna, delle reti per la disciplina del lancio del peso. A breve partiranno i lavori di impermeabilizzazione della palestra. È anche mia intenzione risolvere una criticità che da tempo mi segnalano gli abitanti di Sturla e che riguarda la necessità di ripristinare l’accesso da Via dei Mille all’area giochi per renderla effettivamente utilizzabile“.