Viabilità, nuova mattina di passione: code e disagi su tutte le autostrade genovesi

Genova. Una nuova mattina di passione per le autostrade genovesi, con code e disagi segnalati dalle prime ore del mattino su tutte le quattro tratte che attraversano Genova e la sua provincia.

Le criticità più importanti sulla A10, dove i consueti cantieri di manutenzione straordinaria tra Varazze e Arenzano stanno provocando circa due chilometri di code e rallentamenti verso Genova, in aumento.

Situazione difficile anche sulla A26, dove, sempre per lavori, sono segnalate code e disagi sempre in direzione del capoluogo ligure, prima tra Ovada e Masone, con un chilometro di incolonnamenti, e poi tra verso il raccordo con l’A10.

Code anche in A7 nei pressi dello svincolo con l’A12 e appunto sulla A12, dove, a causa di un mezzo in avaria, si sono formate code tra Rapallo e Recco sempre in direzione di Genova. In questo caso la situazione alle 7,35 risultava in miglioramento.