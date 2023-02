Via Piacenza, parrocchia e scuola lanciano una raccolta fondi per gli inquilini, lunedì incontro tra Comune e sfollati

Genova. Passano i giorni e le famiglie residenti in via Piacenza 17, l’edificio danneggiato pesantemente da un incendio nella notte di martedì 14 febbraio, non hanno ancora idea di quando potranno fare rientro a casa. Si tratta di 96 persone, 42 delle quali sono alloggiate momentaneamente in albergo a spese del Comune. Lunedì ci sarà un incontro con l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino per capire chi fa queste abbia la disponibilità economica di trovarsi una casa o una stanza a proprie spese. Il Comune potrà occuparsi soltanto di chi non abbia liquidi a disposizione.

Ma intanto la necessità di trovare una soluzione alternativa, oltre allo spauracchio di un pesante esborso per quelli che saranno i lavori urgenti al palazzo – in primis al tetto – rischia di mettere in ginocchio gran parte delle famiglie residenti nella casa popolare a Molassana.

Anche per questo la parrocchia di San Gottardo in collaborazione con l’istituto comprensivo San Gottardo organizza una raccolta fondi. La parrocchia già nei giorni scorsi aveva organizzato una raccolta di indumenti e coperte per gli sfollati.

Si può contribuire con un’offerta in contanti presso la parrocchia di San Gottardo o con un bonifico bancario intestato alla stessa parrocchia presso Banca Intesa Sanpaolo, Iban IT38D0306909606100000112878 con la causale “incendio via Piacenza 17”.

Nei prossimi giorni sarà convocata una riunione di condominio urgente per deliberare i primi interventi necessari per mettere al riparo l’edificio: l’idea è quella di installare un ‘pallone’, vale a dire una tensostruttura, che chiuda il tetto e per farlo servono ponteggi e l’apertura di un cantiere. Il tutto con tempistiche le più strette possibili per evitare danni su danni.

E visto che l’accertamento delle cause, e quindi le responsabilità anche in solido di questo disastro dovranno passare attraverso perizie e indagini della magistratura, le diverse assicurazioni che a vario titolo coprono le singole abitazioni e il condominio restano in attesa. Con il portafoglio cucito. Da qui deriva che qualsiasi intervento nel brevissimo periodo dovrà per forza passare dalla tasca dei condomini, per poi aspettare un eventuale rimborso. Un rimborso che potrebbe avere tempistiche lunghe.

Intanto il Comune di Genova garantisce sempre il presidio antisciacallaggio, nell’immobile in via Piacenza 17 e “ovunque si renda necessario” conferma l’assessore alla Protezione civile Sergio Gambino.