Via del Veilino, due mesi di lavori e chiusure della strada. D’Avolio: “Municipio lo comunica in ritardo, inaccettabile”

Genova. Venerdì 3 febbraio alle ore 18,30 si è svolta presso i locali del centro civico di Via Bobbio la riunione organizzata dal Municipio per informare la cittadinanza degli imminenti lavori di adeguamento idraulico del Rio del Veilino e Sant’Antonino.

Durante la riunione è stato comunicato ai cittadini presenti in sala che la strada di via del Veilino sarà chiusa al traffico veicolare per buona parte della giornata a causa della prima fase di cantiere che prevede lo spostamento della rete fognaria esistente.

Tali lavori dureranno circa 60 giorni e causeranno una necessaria interruzione del traffico veicolare per gran parte della giornata. La partenza dei lavori è imminente e per tale ragione è stato chiesto ai cittadini di esprimersi entro pochi giorni sulle modalità di apertura e chiusura della strada.

Erika Venturini e Roberto D’Avolio commentano così l’esito della riunione: “Insieme ai residenti abbiamo chiesto di avere un po’ di tempo per permettere ai più di 200 cittadini di valutare le richieste del Comune. I lavori sono essenziali e devono andare avanti, tuttavia è inaccettabile il ritardo con cui il Municipio ha dato comunicazione delle proprie esigenze e dell’imminente inizio delle operazioni di cantiere”.