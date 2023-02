Verso la manifestazione del 25 febbraio, sabato 18 assemblea pubblica del sindacato Si. Cobas

Genova. In costruzione della giornata di mobilitazione nazionale contro la guerra lanciata per sabato 25 Febbraio – e che vedrà una pluralità di piazze e manifestazioni in tutta Italia, compresa Genova, il coordinamento provinciale S.I. Cobas Genova lancia un momento di riflessione e dibattito.

L’appuntamento è per sabato 18 Febbraio, ore 16.30, alla Sala Chiamata del Porto, sui temi dell’opposizione alla guerra, alle politiche classiste del governo Meloni e sulla grave situazione repressiva che colpisce in questa fase le lotte sindacali e sociali in tutto il paese.

“Ne parleremo in particolare con il professor Pietro Basso, professore dell’Università ‘Ca Foscari di Venezia, redattore del blog Pungolo Rosso e della rivista Il Cuneo Rosso, nonché militante della Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, che interverrà con una relazione proprio su questi temi” spiega il Si. Cobas in una nota.

“La costruzione di un’opposizione alla guerra coerentemente internazionalista e anti – capitalista da parte dei lavoratori – dicono gli organizzatori – passa anche da questi momenti di confronto che, a partire dall’analisi della fase politica attuale, ribadiscano con forza una visione di come i lavoratori non abbiano amici in nessuno dei fronti imperialisti in conflitto, né tanto meno in un governo come quello Meloni, che in piena continuità al governo Draghi, ha ribadito il suo carattere bellicista, classista e completamente allineato agli interessi della borghesia italiana e della Nato”.