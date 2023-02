Vernazzola, parte il progetto per la riqualificazione. I residenti: “Non un metro di cemento in più”

Genova. Si è svolto ieri sera il primo incontro pubblico sui lavori di riqualificazione del borgo marinaro di Vernazzola promossi dalla amministrazione comunale. Circa un centinaio di persone, tra residenti del quartiere e cittadini, ha partecipato all’assemblea, condividendo idee, preoccupazioni e interrogativi.

Un incontro atteso, ‘riscaldato’ dalla delibera firmata dalla giunta Bucci lo scorso 7 dicembre, con la quale è stato approvato un progetto di fattibilità tecnico economica, finalizzato a investire i 2,5 milioni ottenuti dal PON Metro PLUS 2021-2027. “Non esiste nessun progetto, siamo qua oggi per iniziare un percorso e per ascoltare e raccogliere le esigenze dei residenti – ha esordito il presidente del Municipio IX Levante Federico Bogliolo – abbiamo la possibilità di intervenire per migliorare questo luogo, cercando di riqualificare Vernazzola lavorando sulla accessibilità e sulla sostenibilità“. Presente anche il vicesindaco Pietro Piciocchi che ha ricordato l’importanza di questa occasione: “Bisogna correre – ha sottolineato -ma abbiamo tempo per intraprendere un percorso di interlocuzione pubblica arrivando però ad un dunque. L’intervento riguarderà il borgo, tenendo conto che il Comune in questi giorni sta studiando un intervento complessivo di opere a mare per la difesa della costa cittadina e che comprenderà anche Vernazzola e Sturla”.

Da parte dei residenti, però, prevale la preoccupazione per un intervento che, se non calibrato, potrebbe nuovamente intaccare l’identità del piccolo borgo marinaro. Ancora pesa nella memoria della comunità vernazzolese lo stravolgimento del fronte mare avvenuto negli anni duemila, quando venne costruito il pennello di levante e la spiaggia di ciotolato fu ricoperta da tonnellate di sabbia per il ripascimento strutturale che diede la forma attuale alla spiaggia. “Una spiaggia che è una discarica – sottolinea un cittadino durante un intervento – e che tutta l’estate richiama centinaia di persone che invadono il quartiere lasciando spazzatura e sporcizia, non facendoci dormire dal baccano durante le feste notturne”. La piccola spiaggia di Vernazzola, infatti, durante la bella stagione è sede di una vera e propria movida balneare, che richiama centinaia di giovani e meno giovani, a piedi e più spesso in auto o moto: “La viabilità è impossibile, come è impossibile trovare parcheggio – fa notare una anziana residente – da tempo abbiamo richiesto l’attivazione di telecamere all’ingresso della strada a traffico limitato. Ma le stiamo ancora aspettando”.

Tante le opinioni dei cittadini presenti: se da un lato c’è chi richiama alla cautela, chiedendo ‘rispetto per questi luoghi’, c’è anche chi vorrebbe approfittare dell’occasione per sistemare qualche ‘magagna’ rimasta in sospeso, a partire dai marciapiedi, passando per la difesa delle case dalle mareggiate e arrivando alla apertura di nuovi servizi igienici, fondamentali per la ‘massa di persone che d’estate riempie la spiaggia”. Alcuni particolari compresi in precedenza nelle ortofoto del progetto di fattibilità sono discussi e scartati, come la piantumazione di alberi a bordo mare, o la costruzione di una nuova rampa di accesso per raggiungere l’area del depuratore. “Sia chiaro, non deve esserci un solo metro di cemento in più”. Tanti gli interventi e tanta la determinazione dei presenti per difendere il borgo da eventuali stravolgimenti che l’assemblea dimostra non gradire.

Durante l’incontro i funzionari del Comune di Genova hanno preso nota degli interventi: nelle prossime settimane, secondo quanto riferito, saranno organizzati nuovi momenti di confronto per approfondire tutti gli aspetti del progetto. “Molto bene il confronto con i cittadini – commento a margine Serena Finocchio, leader dell’opposizione in consiglio municipale – Positivo e necessario. Per intervenire in luoghi come questo serve delicatezza, misura e buon senso. Stasera è emersa la paura dei cittadini di vedersi snaturato il proprio territorio. Noi seguiremo questo percorso e vigileremo, per fare rispettare Vernazzola e suoi residenti”.