Ventottenne violentata in centro storico, domani la convalida dell’arresto del 34enne sospettato

Genova. Si terrà domani nel carcere di Pontedecimo l’udienza di convalida dell’arresto del senegalese di 34 anni sospettato di essere l’uomo autore della brutale violenza sessuale ai danni di una 28enne avvenuta in un vicolo non lontano da piazza della Meridiana la notte tra martedì e mercoledì.

All’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Famularo, il sostituto procuratore Arianna Ciavattini contesta la cessione di droga, le lesioni subite dalla donna (che è stata operata al Galliera) e due episodi di violenza sessuale avvenuti quella stessa notte ai danni della 28enne ma avvenuti in due momenti diversi. La donna avrebbe riconosciuto l’uomo che le aveva fornito il crack anche in precedenti occasioni.

Gli investigatori della squadra mobile sono arrivati al 34enne grazie all’identikit fornito dalla vittima ma anche dalla ricostruzione degli spostamenti spiegato dalla donna incrociati con le telecamere di sorveglianza, oltre alla testimonianza di alcuni amici che avevano passato parte della serata con le 28enne.

Non ci sono invece al momento elementi per ipotizzare il coinvolgimento del 34enne negli altri episodi di violenza sessuale (altri 3 dall’inizio dell’anno) avvenuti in centro storio. Per questo al momento la Procura di Genova ha deciso di non riunificare i fascicoli. Il 34enne ha alcuni precedenti per droga e rapina, ma nessuno per violenza sessuale.