Valpetronio superata dal New Basket Ponente all’esordio nella seconda fase

Casarza Ligure. Sconfitta nella prima sfida della Fase a Orologio di Serie D per il Valpetronio Basket. Ragazzi di Coach Callea superati al PalaRavizza dal New Basket Ponente, capace di conquistare i due punti grazie a un approccio alla sfida e a un ultimo quarto determinanti.

Il New Basket Ponente ingrana fin dai primi minuti, con Valpetronio che cerca di rimanere in scia. Reazione dei casarzesi nel secondo quarto, trascinati da un Bottaro in grande giornata. Si va così all’intervallo sul 42-34. Al rientro in campo i ragazzi di Coach Callea riescono a rosicchiare altri tre punti di svantaggio, ma nell’ultima frazione viene premiata la verve degli alassini: 17-12 di parziale e vittoria, dunque, per i padroni di casa.

Questo il commento di Fabio Callea, coach di Valpetronio: “È stata una partita che non abbiamo mai incominciato a giocare realmente. Siamo stati molli tutta la gara, abbiamo avuto tante disattenzioni in difesa. Sicuramente non siamo stati in grado di adattarci al metro arbitrale perché, un dato di fatto, 57 falli fischiati hanno interrotto ripetutamente la partita e difensivamente si è fatto fatica a trovare una via di mezzo. Detto questo, non è una scusante per l’atteggiamento un po’ remissivo che abbiamo avuto, non abbiamo semplicemente trovato una soluzione. Il -20 finale è meritato per la nostra mancanza di reazione, immeritato per il lavoro che comunque stiamo facendo e per i risultati ottenuti finora. Dobbiamo anche fare mea culpa perché i risultati vanno confermati visto che nessuno ci regala nulla. Abbiamo perso un’occasione, partita persa ma ce ne sono altre da giocare. Pensiamo alla prossima con Ospedaletti, molto importante”.