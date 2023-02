Una cioccolata calda per comprare gli arredi della comunità: il banco della Buon Pastore alla Fiera di Sant’Agata

Genova. Un momento di pausa durante i frenetici giri tra le bancarelle e la folla della Fiera di Sant’Agata per avere un caldo e dolce ristoro insieme alla consapevolezza di aiutare un progetto sociale a fare un piccolo ma fondamentale passo avanti.

Questa è Solidarciok, il progetto dell’associazione Nuovo Buon Pastore ODV, che con il suo team di volontari e operatori, sarà presente all’appuntamento fieristico più atteso dell’anno con un banchetto dal quale serviranno cioccolata calda e dolcetti in cambio di una piccola donazione. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un divano per il soggiorno della Comunità educativo-residenziale e altri oggetti di arredamento per la futura casa di una ragazza che sta terminando il suo percorso in alloggio.

L’associazione Nuovo Buon Pastore ODV, si occupa dal 2002 di servizi educativi per minori e neomaggiorenni affidati ai servizi sociali. Dal 2019 affianca la neonata cooperativa sociale Buon Pastore nelle attività di gestione della comunità educativo residenziale (per ragazze dai 6 ai 18 anni) e dell’alloggio giovani (che ospita ragazze maggiorenni fino ai 21 anni) e la sostiene attraverso alcuni progetti di autofinanzimento.. Insomma, un’ottima occasione per riscaldarsi mentre si fa un giro nella caratteristica Fiera di Sant’Agata, e fare al contempo una buona azione.