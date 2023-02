“Un biscotto in compagnia”: 40 piccoli chef alla Cucina Popolare genovese per i dolci di San Valentino

Genova. Giornata di alta cucina per due classi prime della scuola primaria Da Passano che, grazie ad un progetto promosso dalla Cucina Popolare Genovese e patrocinato dal Municipio IV Media Valbisagno, ha permesso a 40 piccoli chef del comprensivo Montaldo, di cimentarsi nel preparare deliziosi biscottini per San Valentino.

Grazie al supporto dei volontari della cucina popolare genovese, Marisa, Roberto, Lino, Stefania, Lidia, Vania e Riccardo, capitanati dalla chef – maestra Barbara, hanno aiutato i bambini nel preparare biscotti di ogni forma e grandezza. Presso la sala della trattoria sociale farina, burro, uova, zucchero e limone hanno preso vita trasformandosi in succulenti dolcetti.

L’iniziativa ha visto protagonista il Dirigente Scolastico Marilena Montaquila che ha aiutato i giovani cuochi nel preparare la pasta frolla. Nel pomeriggio il Teatro dell’Ortica, grazie ad Irene, ha regalato un bellissimo spettacolo ai tanti bimbi presenti. E subito dopo è arrivato il momento di gustare con convinzione piccoli capolavori culinari dei giovani chef.

Marco Furnò e Roberto D’Avolio della Cucina Popolare Genovese commentano così l’iniziativa: “Per noi è importante costruire legami e rapporti con il territorio, il lavoro svolto dalla trattoria sociale si sposa perfettamente con iniziative come questa. La nostra associazione vuole promuovere lo stare insieme in un’ottica di comunità. è stato un piacere vedere al lavori tanti bimbi entusiasti di dar vita alle loro creazioni. Vogliamo continuare su questa strada. ringraziamo il Municipio IV per il sostegno all’iniziativa”. La ricetta dei biscotti, però, rimane ovviamente è segreta.