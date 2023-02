Un anno di guerra in Ucraina, Giordano (M5s): “Senza pace non c’è democrazia”

Genova. Il MoVimento 5 stelle parteciperà alle manifestazioni per la pace organizzate dalla Rete Pace e Disarmo e dal Calp di Genova per oggi e per le giornate del 25 e 26 febbraio su tutto il territorio nazionale.

“In Liguria, ci presenteremo compatti a tutte le mobilitazioni; quindi, saremo sia a quella indetta dal Calp di Genova, che a quella della Rete – fa sapere il coordinatore provinciale del M5S Genova Stefano Giordano -. Questo perché come M5S andiamo sempre ovunque ci sia la parola “Pace”.

“Appoggiamo, inoltre, e pienamente, le rivendicazioni dell’Unione sindacale di base: deporre le armi, innalzare i salari. Senza pace tra i popoli non c’è democrazia e senza giustizia sociale non c’è dignità. La pace, così come il salario minimo garantito, è una stella del M5S e senza di essa non si costruisce il futuro” continua.

“A Genova, ci vediamo venerdì davanti alla prefettura oggi alle 16,30 e domani per la manifestazione che si terrà a partire dalle 14,30 con partenza dal Porto (ponte Etiopia-Lungomare Canepa). Abbiamo il dovere di unire chi lotta per la pace” conclude infine Giordano.