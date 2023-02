Un anno di guerra in Ucraina, a Genova in piazza per chiedere pace e dialogo

Genova. Venerdì 24 febbraio, in occasione dell’anniversario dell’aggressione russa all’Ucraina, Europe for Peace ha organizzato in tutta Italia manifestazioni contro la guerra e per chiedere il “cessate il fuoco”. Cgil Genova e Liguria sono tra le tante associazioni che hanno promosso il presidio che si terrà davanti alla sede della Prefettura alle ore 16.30.

La Cgil chiede di costruire percorsi di pace e soluzioni diplomatiche per far cessare il conflitto: l’Europa deve far sentire il proprio peso politico e adoperarsi affinchè si apra un negoziato per dire basta ad una guerra che porta solo morte e distruzione. Bisogna dire basta alla guerra in Ucraina e basta a tutte le guerre, le violenze, le repressioni e le discriminazioni nel mondo.

A sostegno della pace e del dialogo, condannando l’aggressione russa e in solidarietà al popolo ucraino e a tutti i popoli oppressi dalla guerra, al termine del presidio una delegazione Cgil parteciperà alla manifestazione organizzata dalla Comunità Ucraina di Genova nella stessa giornata.

Intanto anche la Cisl Liguria ribadisce il proprio sostegno alle iniziative di pace e solidarietà per il popolo ucraino: “Nelle nostre sedi in Liguria esposte bandiere della Pace e dell’Ucraina il 24 e 25 febbraio”.

E prosegue: “Un impegno che prosegue in continuità con le ragioni della mobilitazione dello scorso 5 novembre con la manifestazione a Roma. Come Cisl ci siamo già adoperati e continueremo a farlo anche in futuro per aiutare concretamente il popolo ucraino”.

Poi conclude: “E anche nelle nostre sedi in tutta la Regione, così come accadrà nel resto dell’Italia, la Cisl esporrà le bandiere dell’Ucraina e della Pace il 24 e il 25 febbraio: vogliamo dire no alla guerra e ribadire la nostra totale solidarietà al popolo ucraino, tragicamente colpito dall’aggressione russa”.