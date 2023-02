Udc, Paolo Carini è il nuovo commissario provinciale a Genova

Genova. Il commissario regionale UDC per la Liguria Umberto Calcagno, ha nominato quale commissario provinciale di Genova il signor Paolo Carini.

Nato nel 1977, ex carabiniere, da 23 anni occupato nello shipping, già responsabile regionale della comunicazione per l’UDC Liguria e coordinatore delle commissioni interne del partito, Paolo Carini da sempre vicino ai valori democratico cristiani e di centrodestra, sarà coadiuvato da un team di altissimo valore composto tra gli altri dai vice commissari dottor Paolo Repetto ex consigliere comunale e dal dottor Benedetto Ratto.

Le prime parole di Paolo Carini, commissario provinciale UDC Genova: “Profondamente onorato dell’incarico ricevuto dal commissario regionale Calcagno e della fiducia in me riposta da tutto il direttivo del partito mi ripropongo una politica di ascolto e nello stesso tempo attiva. Vorrei riportare la passione per la politica nei giovani e renderli partecipi di questa attività profondamente difficile ma ricca di soddisfazioni. Ho trovato nell’UDC un partito composto da persone serie, competenti e realmente innamorate della politica intesa come servizio e come fine ultimo il benessere sociale. Sarà mia cura muovermi sul territorio di competenza ascoltando i bisogni dei cittadini e portare gli stessi all’attenzione delle istituzioni e del partito . Invito i cittadini e le associazioni che volessero contattarmi di scrivere al mio indirizzo mail paolo.carini@udcliguria.com.Un ringraziamento particolare va al commissario regionale Umberto Calcagno per il suo lavoro al servizio del partito, all’Onorevole Lorenzo Cesa segretario nazionale dell’UDC, al Signor Sindaco di Genova Marco Bucci col quale condivido idee iniziative e a tutti gli amici e sostenitori dell’UDC.”