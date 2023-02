Ucraina, padre Tarasenko: “Quello trascorso, per noi un anno di resistenza più che di guerra”

Genova. “E’ importante che questi 12 mesi non siano ricordati tanto come un anno di guerra ma più come un anno di resistenza, questo è stato un anno di resistenza per il popolo ucraino, per chi ha dovuto lasciare la nostra terra e per chi è rimasto”. Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina a Genova, punto di riferimento della chiesa di Santo Stefano, sopra via XX Settembre dove – dall’inizio dell’invasione russa – sono state registrate 4000 richieste di aiuto e quindi altrettante persone.

Un numero che comprende soprattutto donne e bambini, sia persone che si sono trattenute a Genova solo poche ore, di passaggio verso altre città e altri Paesi, sia nuclei familiari e singoli cittadini ucraini che sono rimasti a vivere nella nostra città, magari grazie alla solidarietà di amici, parenti, conoscenti, associazioni.

Tarasenko, originario di Ternopil, è l’autorità religiosa che coordina le comunità ucraine di Genova ma anche di Savona e del Tigullio. In questi mesi è diventato una figura nota anche ai cittadini genovesi. All’inizio del conflitto ha partecipato a moltissimi momenti istituzionali. E’ persino intervenuto durante una seduta del consiglio comunale – cosa più unica che rara per una figura religiosa e in genere esterna alla stessa assemblea – e più volte a ribadito con chiarezza quello che il popolo ucraino chiede: solidarietà e strumenti per difendersi.

Venerdì 24 febbraio 2022: la Russia del presidente Vladimir Putin dava avvio all’aggressione ai danni dell’Ucraina, scatenando un conflitto che non sembra ancora destinato a fermarsi. Esattamente un anno dopo, a Genova, ci saranno due diverse iniziative: una manifestazione pacifista – per chiedere lo stop alle armi in Ucraina – con partenza alle 17 da largo Lanfranco Tra le organizzazioni promotrici dell’iniziativa figurano la Cgil Genova, la Uil Liguria, l’Anpi, l’Arci, la Comunità di San Benedetto, la Comunità di Sant’Egidio e altre ancora.

L’altra iniziativa è “24 febbraio 2023, Giornata di solidarietà per la pace: ad un anno dall’inizio della guerra, insieme per il popolo ucraino”, in programma sempre venerdì 24 febbraio organizzata dall’ Ilsrec (Istituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea) e dall’associazione Pokrova in collaborazione con Regione Liguria e Comune di Genova.

“Dicono che siamo divisi ma è una falsità – dice Tarasenko – Genova è compatta nella solidarietà al popolo ucraino, non vogliamo alimentare polemiche. Quello che è importante è che venerdì non si ricordino solo gli effetti negativi dell’occupazione ma come l’Ucraina è stata capace di resistere, di unirsi, un qualcosa che non si era verificato in questi termini in occasione dell’occupazione russa del 2014, quando invece il Paese si era sfaldato, si era dimostrato meno coeso”.

Tarasenko sottolinea come quello trascorso sia un anno che ha confermato la grande solidarietà interna ai cittadini ucraini, quelli già radicati al di fuori del Paese e quelli profughi, ma anche l’aiuto ricevuto da altre comunità, tra tutte quella italiana e genovese. “Ho detto dall’inizio che non saremmo stati soli, e non siamo mai stati soli”, dichiara.

Un anno dopo l’invasione però ci sono alcune problematiche, per chi è arrivato a Genova ed è rimasto, che più di altre non sono ancora state risolte. La prima è quella relativa all’istruzione scolastica. “Abbiamo alcuni casi virtuosi di ragazzi che riescono a seguire sia la scuola on line in Ucraina sia quella italiana qui ma non sempre è possibile, anzi, spesso è impossibile, soprattutto se le istituzioni scolastiche italiana ed ucraina non si parlano e non dedicano agli studenti dei programmi compatibili”.

“Questo problema riguarda soprattutto gli studenti delle medie e delle superiori e sta portando all’abbandono dei percorsi scolastici già avviati o addirittura quasi completati in patria”, continua Tarasenko.

“L’altro appello che faccio ai genovesi è quello di aiutare i cittadini ucraini in città a inserirsi nel mondo del lavoro – continua Padre Vitaly Tarasenko – questo permette non solo di far lavorare persone che hanno professionalità ma anche di aiutare indirettamente il popolo in Ucraina perché spesso i profughi inviano a casa parte del denaro”.

A un anno dallo scoppio del conflitto i movimenti dei profughi sono meno importanti in termini di numeri ma non si sono fermati, anzi. “Il via vai prosegue, anche perché una delle prerogative del nostro popolo è quella di non volersi sentire imprigionati, bloccati in un unico posto, per fortuna i permessi di soggiorno concessi per chi scappa dalla guerra in Ucraina danno la possibilità di non dover rimanere in un solo Paese”. Inoltre ci sono cittadini ucraini che sono tornati in patria, definitivamente o per qualche mese. “C’è chi è rientrato in estate in Ucraina, magari nelle zone meno interessate dal conflitto ma poi è dovuto scappare di nuovo con l’arrivo dell’inverno per mancanza di rifornimenti di gas ed energia per riscaldare le case”.

I numeri della guerra. Dall’inizio dell’invasione quasi un anno fa in Ucraina hanno perso la vita per la guerra quasi 7.200 civili, secondo un computo dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti umani (Ohchr), che calcola i feriti in 11.756, ma che stima che il numero complessivo di vittime sia molto più alto. L’organismo Onu è citato dal Guardian.