Ucraina, centinaia in piazza a Genova a un anno dall’inizio della guerra: “Non siamo soli”

“Stasera ricordiamo 365 giorni di solidarietà genovese a un popolo che tuttora ha bisogno di aiuto – ha commentato il sindaco Marco Bucci -. I genovesi si sono rimboccati le maniche fin dal primo giorno. Ma non è finita qui, vogliamo continuare a dimostrarci solidali. Se fossi io negoziatore? Cosa farebbe da negoziatore? Bisogna convincere ambedue che bisogna trovare una soluzione. Non si può continuare a fare guerra perché danneggia sia l’uno sia l’altro e soprattutto danneggia le vite umane. Le soluzioni si possono trovare sempre, con l’approccio win-win. Fossi io negoziatore mi metterei intorno a un tavolo e, magari non coi numeri uno ma coi numeri due e tre, si fa un bel protocollo e si costruisce una mediazione che poi viene approvata dai numeri uno. È così che deve funzionare”.

“È un giorno che non avremmo voluto dover ricordare né celebrare – ha aggiunto il presidente Giovanni Toti -. Sono stati 365 giorni che nessuno si aspettava davvero di dover vivere, con la guerra tornata nel cuore dell’Europa, col suo carico di morte e distruzione, ma anche 365 di grande solidarietà della popolazione della Liguria e di Genova nei confronti del popolo ucraino, da chi ha ospitato a chi si è prodigato per far avere tutto ciò di cui c’era bisogno in quel territorio martoriato ai nostri medici che hanno preso in carico i piccoli pazienti. Ricordare a tutti oggi l’importanza di questi 365 giorni e della resistenza del popolo ucraino è ricordare a tutti che oggi non si sta combattendo per Kiev ma per tutte le capitali del mondo libero, per quei principi e valori che dopo la seconda guerra mondiale hanno permesso tanti anni di pace e credo che la linea del governo italiano e dell’Europa intera debba continuare ad essere quella che è: continuare a sostenere l’Ucraina finché non si arriverà a una pace che dev’essere una pace giusta”.

In contemporanea con il momento di raccoglimento condiviso con la cittadinanza e la comunità ucraina tenutosi in piazza De Ferrari, il maxischermo del Palazzo della Regione ha mostrato i nomi di una ventina tra le città più colpite dai bombardamenti: Mariupol, Kharkiv, Kherson, Bucha e tante altre località, grandi e piccole, ormai da un anno tristemente al centro delle cronache di guerra. Anche la fontana di piazza De Ferrari ha reso omaggio all’Ucraina, tingendosi dei colori giallo – blu della bandiera.

A seguire, nel Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, spazio alle parole e ai racconti di chi ha vissuto e sta ancora vivendo gli effetti del conflitto, oltre a quelle dei liguri impegnati nell’accoglienza e nella solidarietà. La manifestazione è stata promossa dall’associazione Prokrova, dall’Isituto ligure per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e da Unicef Liguria.

Fin dai primi giorni dopo l’invasione russa, la Liguria ha messo a disposizione le sue strutture e le sue professionalità per aiutare le persone in fuga dall’Ucraina. Dall’inizio dell’emergenza, le Asl hanno preso in carico circa settemila profughi, di cui poco meno della metà nel territorio dell’Asl3. La Regione ha anche messo a disposizione ventinove alloggi Arte (otto a Savona, venti a Genova e uno a Chiavari) che ospitano settantacinque persone. Al momento, nella struttura Santa Dorotea (gestita dalla Protezione civile regionale in stretto contatto con la Prefettura di Genova) sono ospitati sessanta profughi, inclusi venti bambini in cura al Gaslini e i loro familiari.

Nel pomeriggio un’altra manifestazione contro la guerra in Ucraina, più espressamente pacifista, si è svolta davanti alla prefettura di Genova in largo Lanfranco. In piazza la Cgil Genova, la Uil Liguria, l’Anpi, l’Arci, la Comunità di San Benedetto, la Comunità di Sant’Egidio, Libera, Acli Liguria, la Rete Studenti Medi, Agesci e Auser e singoli cittadini che hanno partecipato per chiedere il cessate il fuoco. In tutto circa 200 persone. “Siamo qui per dire no alla guerra come soluzione – ha detto Igor Magni, segretario della Cgil di Genova – oggi ci sembra invece di vedere, da chi governa, che non ci siano altre vie, noi siamo qui per fare pressione affinché si apri un vero tavolo di pace”.

La mobilitazione, organizzata a livello nazionale da “Europe for Peace”, secondo gli organizzatori si pone l’obiettivo di portare avanti sempre di più la parola “trattativa – aggiunge Massimo Bisca, presidente dell’Anpi di Genova – un anno di guerra è troppo e la diplomazia deve chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace per costruire un’Europa sicura e pacifica per tutti, noi condanniamo l’aggressione all’Ucraina ma siamo per la fine dell’uso delle armi, siamo sulla stessa linea di quanto affermato da Papa Francesco”.