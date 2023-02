Turista muore di infarto alle Cinque Terre: il malore dopo essere sceso dal treno

Genova. Un turista di 68 anni originario di Alessandria è morto per arresto cardiaco nella giornata di ieri nei pressi della stazione ferroviaria di Corniglia. L’uomo, in compagnia di alcuni amici, si stava dirigendo verso il paese dopo essere sceso dal treno, ma a pochi metri dalla fine della scalinata è stato colto da un infarto.

I primi soccorsi sono stati portati dai militi della Croce verde di Vernazza che hanno iniziato le manovre di rianimazione, proseguite con l’equipaggio dell’automedica Delta 3 di Brugnato.

I Vigili del fuoco hanno bloccato il transito lungo la scalinata per consentire la prosecuzione delle operazioni di salvataggio, che purtroppo si sono rivelate inutili, come l’arrivo dell’elicottero Drago, pronto per un eventuale trasferimento d’urgenza. Dichiarato il decesso i Carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.