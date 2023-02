Turismo, la giunta approva l’edizione 2023 del patto per il lavoro in Liguria

Genova. La giunta della Regione Liguria ha approvato lo schema di accordo tra Regione Liguria e le parti sociali per l’edizione 2023 del patto del lavoro nel settore del Turismo.

Si tratta del primo passo dell’iter che si concluderà venerdì prossimo 3 marzo con la sottoscrizione da parte dell’assessore al Lavoro e Turismo Augusto Sartori, del coordinatore del Fse e assessore alla formazione Marco Scajola e degli enti datoriali e organizzazioni sindacali coinvolti.

L’accordo è propedeutico all’emanazione dell’Avviso pubblico relativo ai bonus assunzionali a valere su risorse afferenti il Pr Fse+ 2021-2027: per l’edizione 2023 saranno validi tutti i contratti che saranno sottoscritti a partire dal 1° marzo.

Dal 2018, il patto per il lavoro nel settore del turismo è divenuto un caposaldo della programmazione regionale in materia di politiche del lavoro, rappresentando a tutti gli effetti una best practice nell’ambito delle misure messe in campo da Regione.