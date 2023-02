Treni, la Genova-Ovada-Acqui è nella top 10 delle “peggiori linee ferroviarie d’Italia”

Genova. C’è anche la Genova-Acqui Terme-Asti tra le linee ferroviarie peggiori d’Italia secondo l’ultimo rapporto Pendolaria di Legambiente che analizza la qualità del trasporto su ferro nel nostro Paese ed evidenzia un “quadro dei ritardi davvero preoccupante” a livello nazionale. La linea si posiziona al sesto posto nella top ten negativa, mentre sul podio ci sono le ex Circumvesuviane, l’accoppiata Roma-Lido e Roma-Viterbo e la siciliana Catania-Caltagirone-Gela.

Come ricorda Legambiente, sulla linea che attraversa la Valle Stura e connette il capoluogo con la zona dell’Ovadese “uno dei problemi cronici riguarda i mancati investimenti sull’infrastruttura, che vede ancora 46 chilometri di binario unico su 63 della tratta e dove risulta indispensabile ormai un potenziamento almeno fino a Ovada. Al contrario sono costanti i disagi per i pendolari dell’area, con ritardi cronici dovuti a problemi durante l’attraversamento dei passaggi a livello e una velocità media ferma ancora a 60 km/h (con tempi aumentati rispetto al passato)”.

Disagi denunciati quotidianamente dal Comitato difesa trasporti Valle Stura e Orba, in particolare “nel corso del mese di agosto 2022, quando – si legge ancora nel rapporto – la chiusura estiva di parte della tratta ha creato problemi soprattutto per le coincidenze tra treni e autobus”. E ancora, “lo scorso dicembre disagi si sono riscontrati a causa della chiusura della galleria Facchini a Borzoli, che di conseguenza hanno portato i treni merci, in direzione nord, ad essere dirottati sulla tratta Genova-Acqui, causando problemi al traffico passeggeri. Rimane poi il problema del mancato coordinamento tra Regione Piemonte e Regione Liguria, che gestiscono separatamente i due tronconi Asti-Acqui e Acqui-Genova. In questo modo è necessario cambiare treno per percorrere l’intera tratta, con ampie possibilità di perdere la coincidenza: un ulteriore disincentivo all’utilizzo della ferrovia nel tratto astigiano”.

Sulla linea Genova-Ovada-Acqui sono previsti da Rfi 84 milioni di investimenti finanziati col Pnrr: nel dettaglio si tratta di circa 20 milioni per eliminare la frana a Mele con una nuova galleria e ripristinare il secondo binario. Saranno poi modificati i binari alla stazione di Campo Ligure e verrà realizzato un sottopasso alla stazione di Prasco. Migliorie che dovrebbero permettere incroci dei treni più veloci e regolari.

Dal rapporto, inoltre, la Liguria risulta la seconda regione italiana per costo del biglietto: 3,90 euro per un tratto di circa 30 chilometri (da Rapallo a Genova Piazza Principe), superata solo dalla Lombardia con 4,20 euro per la stessa distanza.

Altri numeri rilevanti citati nel rapporto: erano 292 le corse giornaliere offerte da Trenitalia nel 2021 con un‘età media dei convogli pari a 11,3 anni (sotto la media nazionale che è 15.3), col 17% di treni “over 15” un totale di 92. Per il servizio ferroviario regionale la Liguria ha stanziato 34,52 milioni più 2,6 milioni per il materiale rotabile, cioè lo 0,66% del bilancio regionale (all’ottavo posto).

Nel documento di Legambiente, però, si citano anche due “buone pratiche“: il biglietto FULL valido per un mese intero su tutto il servizio regionale (si può acquistare anche in altre regioni) e i nuovi collegamenti Nightjet operati da OBB e Trenitalia tra Genova e Vienna-Monaco di Baviera.