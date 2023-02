Treni cancellati o in ritardo: guasto alla linea tra Loano e Pietra

Loano-Pietra. Mattinata di disagi per i pendolari in Liguria, complice un guasto alla linea nel savonese, precisamente tra Loano e Pietra Ligure, con conseguenti ritardi per i treni. È accaduto intorno alle 6.

La circolazione ferroviaria risulta infatti “rallentata per un guasto alla linea tra Loano e Pietra Ligure”, come riportato sul sito di Trenitalia.

È stato richiesto l’intervento dei tecnici, al lavoro per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria.

Diversi i ritardi, anche molto consistenti, con treni InterCity e regionali che “possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”. Alcuni convogli sono stati soppressi.