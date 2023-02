Tre casi di meningite batterica a Santa Margherita: una donna in terapia intensiva al San Martino

Genova. Asl4 ha comunicato che sono stati registrati tre casi di Malattia Batterica Invasiva (MIB) da Pneumocco in pazienti della ASL4 residenti a Santa Margherita Ligure ed attualmente ricoverate per le cure del caso. Si tratterebbe di tre donne, una di 77 anni, ricoverata in terapia intensiva al San Martino di Genova, uno di 31 e una di 50, ricoverate a Lavagna.

“La MIB (Malattia batterica invasiva) da pneumococco – spiega la Dott.ssa Antonella Carpi, dirigente medico della S.C. Igiene della Asl 4 – non comporta interventi specifici di Sanità pubblica (in particolare, non è indicata nessuna profilassi antibiotica e/o vaccinale dei contatti nella popolazione), perché questo tipo di malattia non si trasmette direttamente da persona a persona”

Tuttavia, data la particolarità dei casi, si è proceduto all’effettuazione di tamponi naso-faringei sui contatti stretti famigliari delle pazienti che sono stati inviati al laboratorio del Policlinico San Martino con l’intento di Individuare eventuali portatori sani del batterio, procedere alla tipizzazione dei sierotipi isolati, e valutare la possibilità di eventuali altri interventi mirati, in base al risultato della tipizzazione.