Traffico di droga, 4 arresti a Genova dopo il maxi sequestro di cocaina sulla “nave dei misteri”

Genova. Dalle prime ore della mattinata la guardia di finanza del comando di Genova sta arrestando quattro persone, indiziate del reato di traffico di sostanze stupefacenti aggravato. Le misure di custodia cautelare in carcere sono state emesse dal Gip del tribunale di Genova su richiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo.

L’operazione è legata al sequestro di 435 chili di cocaina avvenuto quasi un anno fa sulla Msc Adelaide, nave proveniente da Rio de Janeiro e arrivata nel porto di Pra’. In quella circostanza i finanzieri hanno arrestato in flagranza un portuale italiano, Fabio Papa, 5o anni, dipendente della Culmv, che era stato sorpreso mentre prendeva i borsoni dal container che era stato collocato in un’area videosorvegliata in attesa dell’ispezione. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 30 milioni di euro.

Il container, insieme ad altri cinque, era stato collocato in una zona video sorvegliata in vista dell’ispezione prevista per la mattina successiva. Papa dopo aver fatto spostare il container, guidando una ralla lo aveva spostato portandolo in una zona non a portata di telecamere. In piena notte l’uomo è tornato in zona, ha aperto il cassone, ha fatto foto e filmati e ha cominciato a prendere i borsoni. A quel punto i finanzieri che erano appostati lo hanno arrestato. Nel frattempo è stato condannato a 10 anni di reclusione.