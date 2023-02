Toti: “Schlein? Toni da occupazione studentesca, per il Pd è un deciso passo indietro”

Genova. “Ieri ho ascoltato con attenzione le parole di Elly Schlein, sembra sia scattata l’occupazione dell’istituto scolastico, qualcosa come l’occupazione studentesca: pace nel mondo, uguaglianza, giustizia, tutte parole che vanno riempite di contenuti”. Così Giovanni Toti, presidente della Liguria e leader di Italia al Centro, augura “buon lavoro” alla nuova segretaria del Partito Democratico, votata anche in Liguria e a Genova con percentuali plebiscitarie.

“Quando c’è partecipazione e la gente va a votare, anche se meno dell’ultima volta con Zingaretti, credo sia un buon segno. Dopodiché, ccredo che la sinistra e il Pd abbiano preso la strada sbagliata – commenta Toti -. Fino ad oggi in questa regione ho visto il Pd asservito ai vari estremismi, siano quelli del M5s o della Lista Sansa che li ha rappresentati alle ultime elezioni, dove l’eguaglianza diventa appiattimento, dove la pace diventa mancato sostegno all’Ucraina che lotta per la libertà, dove i diritti dei lavoratori si scontrano con le imprese, dove gli yacht diventano simbolo di evasione fiscale e non di ricchezza e costruzione di tecnologia nella nostra regione”.

La vittoria di Elly Schlein, insomma, “mi sembra un deciso passo indietro. Detto questo buon lavoro – ribadisce Toti -. Mi auguro di trovare un Pd disponibile a ragionare sui grandi temi e che lo faccia col linguaggio della verità e non con quello dell’assemblea di istituto”.

Un risultato, quello delle primarie del Pd, che il governatore ligure si era augurato ironicamente, pur esprimendo parole di apprezzamento per Stefano Bonaccini. Ora questo sbilanciamento verso sinistra sembra mettere la parola fine alle congetture su un progressivo avvicinamento tra i dem e i progetti centristi di Giovanni Toti, suggeriti dalla convergenza che si è avverata in occasione delle provinciali di Savona, con spaccatura conseguente in seno al centrodestra.

Spaccatura che rischia di realizzarsi sulle comunali di Imperia. Oggi in Regione si è tenuto sul tema un nuovo vertice tra Toti e gli alleati: se per Flavio Di Muro a Ventimiglia, Cristina Ponzanelli a Sarzana e Diego Pistacchi a Sestri Levante l’intesa sembra ormai raggiunta, su Claudio Scajola rimane viva la ritrosia di Fratelli d’Italia.

“Claudio Scajola – ricorda Toti al termine dell’incontro – chiede che la sua resti una candidatura eminentemente civica, cosa che mi trova d’accordo e trova d’accordo la maggior parte del centrodestra. Mi auguro che anche Fdi venga su questa linea. In ogni caso questo non deve fermare il senso di responsabilità che oggi il centrodestra deve sentire ancora più profondo. Indebolire il governo di un territorio per riportarlo al passato di un Pd con la testa girata all’indietro, che guarda a un mondo che non esiste più e lo spaccia come un paradiso possibile mentre è un’assoluta utopia, credo ci riporterebbe ai giorni più bui della decrescita felice che questa regione non vuole vedere mai più”.