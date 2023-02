Toti dal Salone del Turismo: “2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni”

Liguria. “Dopo un 2022 strepitoso, ci aspettiamo un 2023 ricco di altrettante soddisfazioni“. Così il presidente della Liguria Giovanni Toti a margine della conferenza stampa presso lo stand della Regione alla Bit di Milano, uno dei più importanti saloni di settore.

“Il 2022 – ha aggiunto Toti – ha portato numeri relativi ad arrivi e presenze superiori al 2019, anno record pre covid“.

“Questo vuol dire che hanno evidentemente colto nel segno le campagne di promozione che abbiamo realizzato, unitamente agli investimenti delle nostre imprese, all’integrazione tra il turismo balneare e quello legato non solo all’outdoor nell’entroterra, con il savonese punto di riferimento dei bikers di tutta Europa, ma anche all’arte, che specie a Genova ha regalato risultato straordinari con iniziative di assoluto rilievo tra cui la mostra dedicata a Rubens, chiusa con oltre 74mila visitatori”, aggiunge.

“Ricordiamoci anche – prosegue il presidente della Regione – che la Liguria è la prima regione per produzione di nautica da diporto con il nostro Salone Nautico e per numero di posti barca in Italia, con i nostri porti che si stanno ristrutturando per offrire servizi sempre migliori. L’integrazione tra questi elementi, unita a ad una potente campagna di promozione del territorio, basti pensare alla visibilità per la Liguria legata al Festival di Sanremo, credo sia la formula giusta – conclude – e i numeri ce lo stanno confermando”.