Terremoto in Turchia di magnitudo 7,9, centinaia di morti: in Italia scattata l’allerta tsunami

Mondo. E’ già di oltre 200 morti accertati ed è destinato a salire il bilancio delle vittime del devastante terremoto che questa notte ha scosso la Turchia. Il sisma ha raggiunto il grado di magnitudo 7,9 ed ha avuto come epicentro la zona di Gaziantep, vicino alla Siria. La scossa è stata avvertita nella stessa Siria, in Libano, Israele e questa mattina era scattato anche un allerta tsunami – poi rientrato – sulle coste delle regioni ioniche e adriatiche dell’Italia.

Dalla rete arrivano immagini e video sconcertanti. Interi quartieri rasi al suolo, centinaia di persone ferite o disperse sotto le macerie. Le operazioni di scavo, in corso con difficoltà, sono destinate a durare per giorni. Nelle zone colpite dal terremoto anche continui blackout e molte infrastrutture sono fuori uso.

Alle sette di mattina (ora italiana) — oltre alle otto scosse principali — sono state registrate già 42 scosse di assestamento. A riferirlo è l’agenzia per la gestione dei disastri e delle emergenze del ministero degli Interni di Ankara.

“Sono vicino al popolo turco colpito da un violento terremoto che ha provocato moltissime vittime», ha scritto il titolare della Farnesina. «Non mancherà l’aiuto dell’Italia. Il ministero degli Esteri sta contattando tutti gli italiani che vivono nella regione colpita dal sisma”, ha scritto il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter.

Il terremoto ha fatto scattare l’allarme tsunami in diversi Paesi del Mediterraneo, compreso il nostro. inclusa Secondo quanto dichiarato dalla Protezione civile nazionale l’allarme è di basso livello e riguarda le regioni ioniche e adriatiche: Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche. Le onde anomale in arrivo non dovrebbero superare i 15 centimetri.

(video Lion Udler da Twitter)