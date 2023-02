Terremoto in Turchia, allarme tsunami rientrato ma a Santa Margherita cittadini svegliati dalla protezione civile

Genova. È rientrato intorno alle 7 di questa mattina l’allarme tsunami diramato dalla protezione civile nazionale in via cautelativa sulle coste italiane, incluse quelle liguri, in seguito al terremoto di magnitudo 7.9 che poco dopo le due di mattina ha colpito la città di Gaziantep, nella parte orientale della Turchia.

“Non si segnala al momento nessuna criticità in Liguria ma la protezione civile, rimasta per tutta la notte in costante contatto con il dipartimento nazionale, continua a seguire l’evolversi della situazione”, spiega la Regione Liguria.

Qualche attimo di apprensione però è stato vissuto dai cittadini di Santa Margherita Ligure. In tanti sono stati letteralmente svegliati dalle chiamate della protezione civile comunale con l’avviso di allerta tsunami (nonostante a quell’ora fosse ormai già rientrato). Lo stesso sindaco di Santa, Paolo Donadoni, dopo le 7 metteva in allarme la cittadinanza invitando tutti a tenersi lontano dalle spiagge.

L’allarme tsunami, anche se limitato, permane invece per le coste ioniche e adriatiche del sud Italia. Qui non si esclude la possibilità di un’onda anomala di circa 15-20 centimetri al massimo. Sempre al sud, in mattinata, si era deciso di sospendere il traffico ferroviario.

Mentre l’Italia, ad ogni modo, ha a che fare con ripercussioni assai limitate del sisma in Turco, nel territorio colpito la situazione si fa via via più pesante con il passare delle ore: si scava sotto le macerie in almeno 10 grandi città. Il bilancio delle vittime è già salito a oltre 700 e sono ancora migliaia i feriti e i dispersi, non solo in Turchia ma anche nella vicina Siria.