Tagli alla nuova gara Asl4, Fisascat Cisl: “A rischio ore di lavoro degli ausiliari”

Genova. Forti preoccupazioni della Fisascat Cisl sui tagli effettuati alla nuova gara appena indetta da Asl4. L’organizzazione sindacale è seriamente preoccupata per il futuro di questi lavoratori impegnati da oltre 20 anni nel servizio di ausiliariato presso gli ospedali del Tigullio.

“Nonostante come riferito da Asl4 – si legge in una nota – verranno rafforzate le tutele occupazionali a salvaguardia della clausola sociale, che garantisce l’ assunzione del personale interessato al passaggio da un eventuale nuova azienda, il sindacato ancora esprime perplessità sulla realizzazione di quanto promesso”.

“La riduzione dell’importo della base d’asta e delle ore a disposizione per il servizio evidenziano un rilevante taglio che si traduce in un importante riduzione economica per dei lavoratori poco riconosciuti a livello stipendiale”, prosegue la Cisl.

“Questo porterebbe ad un disservizio che si ripercuoterebbe su tutto il personale medico infermieristico il quale perderebbe un prezioso aiuto, a farne le spese sarebbero soprattutto pazienti, che in questo modo vengono privati di un servizio essenziale durante la loro permanenza nella struttura”, continua il sindacato.

Fisascat Cisl chiede ad Asl4 e alla Regione Liguria “di provvedere a una revisione al rialzo della base d’ asta e di un aumento del monte ore dedicato a questo servizio, per non privare i lavoratori di uno stipendio decoroso, e l’utenza di un servizio fondamentale. Se le richieste rimanessero inascoltate , saremo pronti a portare le istanze di questi lavoratori, nelle sedi competenti”.