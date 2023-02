Taekwondo, Scuola Genova si laurea campione d’Italia nella categoria cadette

Genova. La Scuola Genova rientra dai campionati tricolori cadetti (under 15) con il titolo di società campione d’Italia, grazie a un bottino di tre medaglie d’oro e un argento e si conferma tra le più importanti scuole in assoluto.

Si tratta del nono titolo di campione d’Italia per la società del maestro Fugazza, tutti tra le categorie femminili. Si laureano campionesse d’Italia Nicole Masala, Lucrezia Maloberti e Virginia Lampis, già bronzo all’ultimo campionato Europeo. Chiude il medagliere per la società genovese l’argento della figlia d’arte Ludovica Fugazza. Per tutte e tre le campionesse si tratta di una conferma, ora per loro si spalancheranno le porte del prossimo raduno nazionale, primo step del percorso che porterà ai prossimi campionati Mondiali di categoria in programma in Bosnia ad agosto, obiettivo ambizioso, ma realistico per giovani atleti così talentuosi.

Per la scuola Genova arriva anche una medaglia nelle categorie maschili, con l’argento di Nicolò Rebolino, mentre è sempre d’argento anche Alice Bagnoli, della società Hwasong. A Bari, in scena anche le cinture rosse, la Serie B del taekwondo, con la genovese Giulia Pollini (Scuola Genova) che ha vinto la medaglia d’oro.