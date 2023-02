Superenalotto, una delle maxi vincite del 6 giocata in una tabaccheria del Lagaccio

Italia. E’ stata giocata in una tabaccheria nel quartiere del Lagaccio, a Genova, una delle 90 schede della Bacheca dei Sistemi di Sisal ad avere vinto il jackpot del 6 al SuperEnalotto.

La notizia del jackpot centrato è arrivata questa sera con la consueta estrazione. E’ così “crollato” in questo 16 febbraio 2023 il premio di prima categoria, evento che non si verificata da quasi due anni ovvero dal 22 maggio 2021.

Il super premio da 371.133.424,51 euro è stato centrato attraverso la Bacheca dei Sistemi di Sisal. Sono stati 90 i giocatori a essersi divisi il jackpot. Spendendo ciascuno una quota di appena 5 euro per la giocata sono riusciti a portarsi a casa oltre 4,1 milioni di euro. Per la precisione 4.123.704,71 euro ciascuno.

Dei 90 quattro fortunati hanno giocato dalla Liguria, tre dalla Spezia e uno da Genova, dalla tabaccheria L’Arcobaleno in via Del Lagaccio.

I numeri. I numeri del SuperEnalotto usciti sono stati 01 38 47 52 56 66 numero jolly 72 e Superstar 23.

Record. Quella di stasera balza in cima alla classifica delle vincite più alte di sempre al SuperEnalotto. Al secondo posto i 209 milioni vinti il 13 agosto del 2019 a Lodi, poi i 177 milioni vinti sempre con il sistema nazionale il 30 ottobre 2016.

Come incassare la vincita. Ma chi ha vinto ha 90 giorni di tempo per presentare la ricevuta vincente di gioco presso gli uffici premi Sisal:

Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Roma

Viale Sacco e Vanzetti, 89 – 00155 – Roma

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00

Ufficio Premi di Sisal S.p.A – Milano

Via Ugo Bassi, 6 – 20159 – Milano

Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00