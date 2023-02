Superbonus, M5S: “Con fondi europei si può dare liquidità a famiglie e imprese con crediti incagliati”

Genova. “Il governo Meloni ha negato alle Regioni la possibilità di acquistare una parte dei crediti fiscali da Superbonus, perché a loro dire avrebbe un impatto diretto sul debito pubblico. Non ha pensato però che si possono usare i Fondi europei, che non generano debito pubblico” scrive il Movimento Cinque Stelle in una nota diffusa.

E prosegue: “Noi invece lo sapevamo e infatti abbiamo previsto la possibilità nella nostra proposta di legge, fondamentale per dare liquidità a famiglie, imprese e figure professionali coinvolte. Per questo motivo, portiamo convintamente avanti la nostra proposta e rinnoviamo l’appello al presidente della Regione per arrivare all’obiettivo finale”.

“Indipendentemente dalle nostre diverse appartenenze politiche, chiediamo alla Giunta di supportare l’iniziativa legislativa del M5S nell’interesse di migliaia di liguri” conclude infine.