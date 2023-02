Superbonus bloccato? Piciocchi: “Individuato un piano B per ristrutturare le case popolari”

Genova. Il Comune di Genova ha pronto un piano B per ristrutturare le case popolari se non si riuscisse a sbloccare il meccanismo del Superbonus 11o%. Lo ha spiegato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi a margine del convegno Rigenerazione urbana – Il recupero inclusivo dell’edilizia popolare organizzato dalla Filca Cisl all’Acquario di Genova.

“Siamo vicini ad aver individuato una nuova linea di finanziamento dedicata all’edilizia residenziale pubblica che ci darà la possibilità di proseguire le lavorazioni interrotte – ha detto Piciocchi -. È una linea di fondi europei Pon Metro, è ancora prematuro dare dettagli, ma stiamo trattando con Roma per finalizzare questi interventi. Con Arte Genova, su circa 300 milioni di euro di investimenti siamo riusciti a farne partire 150-160, dobbiamo recuperare quel gap. Ma sono fiducioso che in sede di conversione del decreto venga salvata almeno la parte dell’edilizia residenziale pubblica”.

Lo stop al meccanismo dello sconto in fattura e alla cessione dei crediti d’imposta rischia di bloccare la riqualificazione energetica di circa 4.500 immobili gestiti da Arte Genova. I primi interventi erano partiti negli scorsi mesi a Begato e sulle alture di Rivarolo, per un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro per un migliaio di alloggi ed erano pronti ulteriori 30 milioni per 500-600 alloggi. Per la prima parte la consegna non è in dubbio: “Nei prossimi giorni – annuncia Piciocchi – presenteremo i nuovi palazzi con le facciate ventilate: guardando il prima e il dopo è una comparazione incredibile. Stiamo lavorando a finanziamenti aggiuntivi per recuperare via via tutti questi edifici di edilizia residenziale pubblica”.

E mentre si attende che il Governo trovi una soluzione per evitare un’emorragia che in Liguria varrebbe circa 5.500 posti di lavoro, la richiesta della Filca Cisl è proprio quella di concentrarsi sull’edilizia residenziale pubblica: “Il Superbonus 110% è qualcosa di esagerato – spiega il segretario nazionale Enzo Pelle –. Se nell’edilizia pubblica partiamo da 100% a scendere, pensare di dare il 110% a un privato che non ha esperienza mentre nel pubblico la abbiamo, al limite possiamo accettare un partenariato pubblico-privato in quella direzione. Se qualcuno pensa invece che il 110% sia la panacea di tutti i mali non è così. Il rapporto è 1 a 84 tra edilizia popolare e tutti gli altri tipi di edilizia: vuol dire che non è andato nella direzione giusta. Bisogna poi tenere conto degli incapienti, quelli che non si possono detrarre l’intervento sulla dichiarazione dei redditi: a loro dobbiamo andare incontro”.

Al momento la tempesta sul fronte occupazionale non è ancora iniziata. “Le imprese si lamentano, anche con noi, però tengono – riferisce Andrea Tafaria, segretario ligure della Filca Cisl – Le lavorazioni in essere devono concludersi, abbiamo tempo fino al 2023. I metodi non li sappiamo ancora. Ad oggi non si parla ancora di cassa integrazione e neanche di licenziamenti”.

Ma il problema, avverte Pelle, “esisteva già da prima perché l’incaglio dei crediti è una vecchia questione. Dobbiamo trovare uno strumento per bloccarli, si rischia di mandare in fallimento imprese che non hanno liquidità. Stiamo parlando di 19 miliardi. Le soluzioni possono essere diverse, ma non possiamo rinunciare a quel pezzo di economia che è fondamentale pure per rilanciare il Pnrr. Le banche devono alzare un po’ l’asticella, si può pensare a Cdp, alla cartolarizzazione del credito e alla compensazione per le banche, sapendo che ognuno di questi strumenti comporta una riduzione delle entrate per lo Stato”.