Genova. Sono iniziati in questi giorni i lavori di ripristino e messa in sicurezza della palestra di Villa Gentile, oggi in gestione insieme all’impianto ma in utilizzo agli studenti della Ettore Vernazza durante gli orari scolastici.

I lavori sono partiti dopo la segnalazione fatta all’ufficio sport del Comune di Genova e all’Asl da parte della consigliera municipale Serena Finocchio, che sui social ha ricostruito la vicenda: “Lo scorso dicembre mi sono recata presso la palestra per vedere la recita di Natale di mia figlia e, assieme agli altri genitori ci siamo resi conto subito di una situazione imbarazzante – racconta – la palestra in cui si stava svolgendo la recita e dove normalmente i bambini svolgono le ore di attività fisica, si trovava in condizioni fatiscenti con la pioggia che cadeva al centro della palestra, muffa sui muri, pareti scrostate, una situazione pericolosa e allarmante. Successivamente a tutto ciò ho ricevuto diverse sollecitazioni da genitori, anche di altre classi che come me, si sono ritrovati basiti davanti a un simile scempio“.

“Questa palestra dal 2012 fa parte dei beni assegnati tramite gara al concessionario di Villa Gentile – spiega Finocchio – Dal 2012 al 2015 è stata oggetto del contendere fra Concessionario e Comune. La situazione e’ stata chiarita confermandone la piena gestione manutentiva sia ordinaria che straordinaria alla Quadrifoglio dal giorno della presa in carico dei beni. Il 23 marzo 2015 la ASL3 dichiarava che la palestra temporaneamente non idonea dal punto di vista igienici sanitario stante la presenza di umidità da infiltrazioni provenienti dal terrazzo a copertura della struttura”.

Poi nel 2016 la svolta: “Il Dipartimento di Prevenzione della ASL3 informava di non aver più riscontrato inconvenienti igienico sanitari presso la palestra di Villa Gentile e che la stessa era pertanto nuovamente idonea all’ uso sportivo. – precisa la consigliera Dal 2016 al 2022 penso che la situazione sia migliorata e che siano stati eseguiti dei lavori e che il Comune abbia monitorato il concessionario affinché eseguisse i lavori richiesti, poi vuoi per pandemia e mancanza di ulteriori segnalazioni ero convita che la situazione fosse rientrata“. Invece l’amara sorpresa durante la recita di Natale, con tanto di secchi in mezzo al campo per raccogliere l’acqua.

“Sono molto soddisfatta che il Comune oggi si sia già mobilitato e che abbia dato il via ai lavori di ripristino che dovrebbero durare circa 90 giorni – conclude – Penso che sulla salute e sicurezza dei bambini non ci si possa scherzare. Mi stupisce poi che rappresentanti del Municipio dimostrando di non essere informati applaudano senza verificare. In ogni caso un incontro pubblico sui problemi di Sturla è già stato richiesto e restiamo in attesa“.