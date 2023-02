Struppa, capriolo sbranato da cani senza guinzaglio. Enpa: “Chi ha visto ci contatti”

Genova. “Tante, troppe volte, ci siamo trovati a dover porre fine alla sofferenza di selvatici feriti a morte dai cani di proprietà, questa volta la differenza è che abbiamo le immagini. Siamo decisi a costringere i proprietari, che non possono ignorare quanto é successo, a prendersi le loro responsabilità, chi avesse assistito all’aggressione e o identificasse i cani è pregato di contattarci“.

Questo l’appello che l’Enpa genovese, l’ente nazione protezione animali, ha lanciato in queste ore sui social per trovare i responsabili di un episodio che ha visto un giovane esemplare di capriolo essere aggredito e ferito mortalmente da due cani di grossa taglia, liberi e senza guinzaglio.

“Il capriolo, aggredito a Struppa, era purtroppo in condizioni di gravissima sofferenza e non compatibili con la sua sopravvivenza – aggiungono i volontari di Enpa – abbiamo potuto solo risparmiargli il calvario”. Lasciando intendere che l’animale selvatico sia stato soppresso per la gravità delle ferite.

Dalla foto pubblicata, però, non è chiaro il contesto del fatto, visto che si vede una recinzione: data la velocità solita dei caprioli è probabile che il giovane esemplare si rimasto ‘intrappolato’ durante la fuga, finendo tra i denti dei due grossi cani. Non è chiaro se il fatto sia accaduto dento o fuori un terreno privato, anche se il ‘verso’ dei pali della recinzione farebbero pensare al fuori. “Non ci stancheremo mai di dirlo – conclude Enpa – i cani vanno tenuti al guinzaglio, nel rispetto di tutti. Compresi gli altri animali”