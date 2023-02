Stelle nello Sport con le scuole liguri: via alla 24° edizione del progetto

Genova. Il percorso di Stelle nello Sport nelle scuole della Liguria cresce ancora nella 24° edizione del progetto che riparte con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova, Coni, Cip e Ufficio Scolastico Regionale e la sinergia con Orientamenti School. Al fianco del concorso “Il Bello dello Sport”, riservato a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, numerosi sono gli incontri promossi grazie al format “Una classe di valori”.

La mission di Stelle nello Sport è quella di trasmettere i valori dello sport tra i giovani, ma anche promuovere a cultura della prevenzione e del benessere grazie alle iniziative elaborate insieme a Villa Montallegro, storico partner del progetto, nell’ambito del filone “Più Gusto per la Vita”. Tra gli eventi proposti al mondo della scuola c’è anche la giornata speciale di venerdì 19 maggio in apertura della Festa dello Sport al Porto Antico. E ancora lo SportAbility Day che ritornerà il 16 settembre alla Sciorba.

Come partecipare al Concorso scolastico “Il Bello dello Sport”

I docenti interessati devo inviare una mail all’indirizzo scuola@stellenellosport.com e richiedere i moduli per far partecipare le proprie classi. Nel 2022 c’è stato il record di partecipazione con 6475 elaborati in cui è emerso l’amore e la passione per lo Sport degli studenti che possono esprimersi con un testo o un disegno dando forma a quelle che sono le loro emozioni legate allo sport: amicizia, famiglia, salute, benessere, rispetto, uguaglianza, sogni, ambizioni, paure. Sono tante le sfumature e i temi che attraverso questo storico progetto emergono grazie a una partecipazione sempre più ampia. Per le scuole (elementare e media) che parteciperanno con il maggior numero di elaborati ci sarà anche un premio speciale: un prezioso voucher fornito da Genovarent del valore di 300 euro per servizi di trasporto. E’ possibile aderire e richiedere i moduli entro il 20 febbraio. Una volta ricevuti i materiali, ogni scuola avrà tempo fino al 15 aprile raccogliere e consegnare testi e disegni. Per ogni “leva” saranno selezionati dalla giuria i tre migliori disegni e testi per un totale di 48 studenti che saranno premiati all’interno della Festa dello Sport, nella mattinata di Sabato 20 maggio, sotto il tendone di Piazza delle Feste, al Porto Antico di Genova.

“Più Gusto per la Vita”

Grazie alla storica partnership con Villa Montallegro, Stelle nello Sport porta nelle scuole le testimonianze di alcuni importanti esperti su tematiche di grande attualità e importanza. Anche quest’anno sono confermati gli incontri sul tema “Sport, Alimentazione, Movimento” con la partecipazione del dott. Luca Spigno, vicedirettore sanitario di Montallegro ed esperto nutrizionista. Tra le novità, invece, alcuni interessanti approfondimenti sulle dipendenze, quelle da alcol, fumo e droga, ma anche quelle da device ed apparecchiature elettroniche, problema quest’ultimo che si è decisamente aggravato dopo gli anni di pandemia. Per ogni incontro tematico verrà post-prodotto un tutorial che sarà poi fornito a tutte le scuole interessate per la visione in classe.

“Una Classe di Valori”

Coordinati da Marco Callai, vicepresidente di Stelle nello Sport, saranno numerosi gli incontri con i “talent” dello sport ligure sui temi dei valori e della cultura dello sport. Scenderanno in campo Alice e Asia D’Amato, Francesco Bocciardo, Emma Quaglia, Christian Gamarino, Paola Fraschini, Edoardo Stochino, Erica Musso, Gianfilippo Mirabile e Michela Braga.

Festa dello Sport

Tra le numerose attività disponibili il 19 maggio al Porto Antico, è già possibile prenotarsi per l’Olimpiade delle Scuole promossa con la Scuola dello Sport del Coni Liguria. Un percorso polisportivo ed educativo che è dedicato alle scuole elementari. Non mancherà poi l’appuntamento con la Baby Maratona, ma anche il Palio remiero e le attività nelle diverse discipline proposte al fianco dell’Ufficio scolastico regionale grazie all’impegno del coordinatore Pierpaolo Varaldo.

Per ulteriori approfondimenti www.stellenellosport.com/scuola. Il nostro progetto mette anche a disposizione degli Istituti della Liguria una fornitura di libri sportivi che saranno inviati alle Biblioteche delle Scuole che ne fanno richiesta.