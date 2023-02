Staglieno, è ancora scontro sulla nuova rimessa Amt: “In Valbisagno ci saranno solo servitù”

Genova. A quasi un anno dall’ultima assemblea pubblica a Staglieno è ancora irrisolta la questione della nuova rimessa per bus elettrici con annesso parcheggio di interscambio in via Bobbio, uno dei nodi cruciali del progetto degli assi di forza che l’assessore Matteo Campora e i tecnici del Comune e di Amt hanno presentato in commissione nel Municipio Media Valbisagno. Nessuna marcia indietro sul progetto di demolizione e ricostruzione, nonostante la controproposta alternativa presentata dal comitato di via Vecchia in collaborazione con l’architetto Giovanni Spalla. Si va dunque verso gli espropri (che il Comune in un primo momento aveva escluso) pur con un ridimensionamento del nuovo edificio.

“Con l’acquisto dell’ex officina Guglielmetti non si farà più la rimessa nel Levante, questo conferma che siamo la valle delle servitù“, attacca Raffaella Capponi che rappresenta i cittadini delle case destinate ad essere abbattute. Officina Guglielmetti che, tra l’altro, era una delle alternative proposte dall’allora maggioranza in Municipio per realizzare il park previsto a Staglieno.

Tra le nuove preoccupazioni emerse in commissione quella legata al pericolo di incendi: “Il 21 settembre 2021 una rimessa di bus elettrici ha preso fuoco a Stoccarda, sono bruciati 25 veicoli. Sappiamo quanti giorni ci vogliono per domare l’incendio di un mezzo elettrico. Se succedesse in mezzo alle case sarebbe una tragedia”. Ma Campora ha tagliato corto: “I progetti sono tutti certificati e la sicurezza sarà al primo posto. E comunque anche i mezzi a gasolio bruciavano, i bus elettrici rappresentano il futuro in tutta Europa”.

A margine della commissione il project manager di Palazzo Tursi, Alberto Bitossi, ha confermato che è ancora in corso l’aggiornamento della progettazione per ridurre l’impatto del nuovo deposito di via Bobbio. In origine era prevista una costruzione a tre piani con un parcheggio di interscambio da 641 posti e 90 mezzi, mentre la variante prevede solo due piani con 420 stalli per le auto e 50-60 bus. Soluzione che obbligherebbe a recuperare spazi alternativi per la sosta di adduzione al trasporto pubblico, con ipotesi di sfruttare allo scopo la piastra di Genova Est. “A questo punto non rimane altra soluzione che trattare le migliori condizioni per gli espropri – allarga le braccia Capponi -. Visto che il Comune ha rifiutato il nostro progetto alternativo, per noi rimanere in quelle case sarebbe comunque pericoloso”.

In ogni caso i lavori del “lotto rimesse”, appaltati ad Arco, Cosedil e Gemmo per 66 milioni di euro, inizieranno dal deposito delle Gavette, che ospiterà una cinquantina di mezzi elettrici e una copertura parziale con campi sportivi e aree verdi. “Abbiamo chiuso la conferenza dei servizi, ora è in corso la progettazione esecutiva – ha riferito Bitossi -. I lavori entreranno nel vivo verso maggio-giugno. Dobbiamo ancora finire gli espropri in via Lodi e il passaggio di alcuni bus, quasi metà, in un’area tampone, un’attività complicata perché la rimessa deve continuare a funzionare”.

L’asse di forza della Valbisagno, con capolinea a Prato e alla Foce, sfrutterà la tecnologia flash charging: i bus da 18 metri non avranno bisogno di cavi aerei, ma potranno agganciarsi a punti di ricarica lungo il percorso in modo da avere un’autonomia sempre garantita. Tuttavia è ancora un rebus la gestione delle corsie riservate lungo il tracciato: la dimensione della strada costringerà a realizzare percorsi promiscui in alcuni tratti, col rischio di abbassare la velocità e la qualità del servizio.

L’architetto Agostino Macor del Comune ha spiegato che l’asse non sarà protetto con cordoli ma ci saranno telecamere per controllare e sanzionare i transiti irregolari. Sembra esclusa l’istituzione di una Ztl tra le Gavette e San Gottardo – il punto più critico – ma sono allo studio modifiche alla circolazione per convogliare più traffico possibile sulla sponda sinistra (dove in previsione passerà lo Skymetro che avrà proprio la funzione di offrire un trasporto veloce benché meno capillare), cercando di favorire il transito dei bus in direzione centro. In ogni caso Campora non ha escluso nulla: “Siamo aperti a ogni soluzione, diteci voi quale progetto volete”.

Nel mirino, come già accaduto durante le ultime commissioni in Bassa Valbisagno, la politica di Tursi in tema di partecipazione. “Questo progetto andava discusso prima”, hanno contestato comitati e opposizioni. “È tutto pubblico dal 2020”, ha replicato l’assessore Campora. Polemica nel finale da parte del consigliere del Pd Lorenzo Passadore che, confortato da alcuni cittadini, ha ricordato come in quell’occasione il componente della giunta Bucci avesse liquidato come prematuro l’argomento della rimessa di Staglieno.