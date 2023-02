Sportiva Sturla, bronzo per le giovanissime Cecilia Moretti e Alessandra Luccoli agli Italiani di Lifesaving

Genova. Due medaglie di bronzo e altri ottimi piazzamenti per la Sportiva Sturla ai Criteria Primaverili Lifesaving, tenutisi dall’1 al 5 febbraio, presso lo Stadio del Nuoto di Riccione. Una cinque giorni di gare con 1315 atleti partecipanti, divisi in cinque categorie (esordienti, ragazzi, juniores, cadetti e seniores), 89 società rappresentate e un totale di 3657 presenza gara.

Il programma è lo stesso per tutti: nuoto con ostacoli, 50m e 100m trasporto manichino, percorso misto, trasporto manichino con pinne e manichino con pinne e torpedo, super lifesaver e le staffette 4×50 ostacoli, 4×25 manichino, 4×50 mista e pool lifesaver.

La A.S.D. Sportiva Sturla, società Campione d’Italia Assoluta di Surflifeaving e vincitrice di trenta medaglie alla Rescue World Cup 2022, è presente con 17 atleti per 44 presenze gara, numeri in crescita rispetto agli ultimi campionati di categoria svoltisi a Milano e Gorizia.

La spedizione è formata da Alessandra Luccoli, Chiara Omero, Michela Cammisotto, Cecilia Moretti, Ginevra Raugei, Vanessa Monari, Andrea Rossi, Tito Quidacciolu, Edoardo Miceli, Diego Muzio, Carlotta Tortello, Lorenzo Omero, Martina Repetto, Enrico Guidi, Kevin Angeli, Pietro Cotrozzi e il nuovo acquisto Lorenzo Giaccone.

La squadra si è molto ben disimpegnata conquistando due medaglie di bronzo e ulteriori venti piazzamenti tra le prime sedici in Italia, migliorando o consolidando primati personali e staccando pass per i Campionati Italiani Assoluti.

Assente in questa occasione, per esigenze di studio, il capitano Emilio “Memmo” Mazza, con il quale il bottino avrebbe potuto essere ancora più ricco. Le luci della ribalta, in questa occasione, spettano a due giovanissime: Cecilia Moretti e Alessandra Luccoli. Sedici anni la prima, quindici la seconda, conquistano rispettivamente il bronzo nella gara 200m super lifesaver categoria cadetti e 100m trasporto manichino con pinne categoria junior.

Alessandra, classe 2007, categoria junior, è al primo alloro nazionale individuale in piscina. Nella gara nella quale conquista il bronzo stacca anche il pass per la sua seconda gara ai Campionati Italiani assoluti, si piazza undicesima nella gara trasporto manichino con pinne e torpedo e quattordicesima nella novità della stagione la gara 100m trasporto manichino.

Cecilia, anche lei prima medaglia nazionale in vasca, è anche sesta nella gara manichino, undicesima nella gara percorso misto e sedicesima nella gara trasporto manichino con pinne e torpedo categoria cadette. In tre gare su quattro migliora il tempo di qualifica per i Campionati Italiani Assoluti e conseguentemente ritocca quando non polverizza i suoi primati personali. Sta nascendo una stella?

Una stella è certamente Martina Repetto, ex nazionale giovanile ed ex primatista del mondo giovanile nella gara 100m trasporto manichino con pinne. Martina è quarta nella gara torpedo e quinta nella gara pinne categoria senior, in entrambe le occasioni non distante dal podio.

Brilla anche Tito Quidacciolu nella categoria cadetti, ottavo nella gara nuova 100m trasporto manichino, dodicesimo nella gara 50m trasporto manichino staccando anche il tempo per i Campionati Italiani Assoluti e tredicesimo sia nella gara percorso misto che in quella super lifesaver.

Un ottimo acquisto, ed era cosa nota, Lorenzo Giaccone. In attesa di fornire il suo contributo nelle gare su sabbia dove Lorenzo ha pochi rivali, si rende molto utile anche in vasca realizzando il suo primato personale nella gara 100m manichino con pinne categoria senior e piazzandosi al settimo posto. Migliora anche il primato stagionale nella gara torpedo chiudendo al tredicesimo posto.

Enrico Guidi ha ormai raggiunto uno status da prima batteria nelle gare con le pinne. E’ nono nella gara 100m manichino con pinne categoria senior e undicesimo nella gara 100m manichino con pinne e torpedo con primato personale.

Lorenzo Omero, al primo anno nella categoria senior, raggiunge tutti gli obiettivi prefissati prima dello svolgimento della manifestazione. Torna sui suoi tempi migliori nei 200m ostacoli piazzandosi undicesimo a pochi centesimi dal suo primato personale, stessa posizione nella gara 200m super lifesaver con primato personale polverizzato, fuori dai primi sedici ma con pass per gli italiani assoluti staccati sia nella gara percorso misto che in quella torpedo con ritocco dei primati personali.

Ginevra Raugei, nuotatrice alla prima stagione completa in questo sport, fa passi da gigante anche nelle gare più distanti dal nuoto classico. Ginevra è quattordicesima nei 200m ostacoli e sedicesima nei 200m super lifesaver con tempo per gli assoluti conquistato. Fuori dai sedici ma con tempo assoluto staccato anche nella gara percorso misto categoria cadette.

Andrea Rossi dimostra di essere atleta di livello anche in vasca conquistando un quattordicesimo posto nella gara super lifesaver categoria cadetti a pochi decimi dal tempo assoluto. Onora inoltre con ampio margine la Wild Card nella gara torpedo, polverizzando in entrambe le gare i primati personali.

Carlotta Tortello sta ritornando rapidamente sui suoi tempi migliori anche in vasca, sia nella gara 50m trasporto manichino ma soprattutto nella gara super lifesaver dove arriva quattordicesima della categoria senior e realizza il suo primato personale.

Michela Cammisotto migliora i suoi tempi nella gara 100m trasporto manichino con pinne e si issa al quindicesimo posto della classifica junior femmine.

Vanessa Monari mostra notevoli progressi frutto del lavoro svolto. Onora la wild card nella gara 100m manichino con pinne realizzando il suo primato personale.

Personali migliorati anche per Chiara Omero nelle due gare in cui ha ottenuto i tempi di qualifica: 50m trasporto manichino e 100m torpedo.

Ottime prestazioni ed importanti contributi alle staffette Senior e Cadetti, fondamentali per la conquista di buona parte dei punti della spedizione, arrivano da Kevin Angeli, Pietro Cotrozzi, Edoardo Miceli e Diego Muzio che insieme ai compagni di squadra già citati conquistano il decimo posto nazionale nella categoria Cadetti ed il tredicesimo nella categoria Senior.

Bilancio più che positivo quindi per questa spedizione biancoverde che vede crescere la squadra anche in vasca. Il tutto con riscontri cronometrici estremamente interessanti in considerazione del periodo dell’anno ancora di piena preparazione atletica. Prestazioni che offrono indicazioni utili ai tecnici Veronica Marotta e Matteo Toma in merito al lavoro da fare per arrivare ai Campionati Assoluti di fine maggio con la giusta condizione psicofisica quando verrà deciso il destino della stagione 2022/2023.