Spaccio di crack in centro storico, altri tre arresti di carabinieri e polizia locale

Genova. Altri tre arresti ieri sera, nel corso di un servizio coordinato dei carabinieri insieme alla polizia locale, per contrastare lo spaccio in centro storico e in particolare il mercato apparentemente fiorente di cocaina e crack

Si tratta di un un 30enne nigeriano, un 25enne nigeriano e un 40enne senegalese, tutti sorpresi a vendere dosi di crack.

Nell’ambito del servizio sono state inoltre identificate un centinaio di persone e controllati avventori e condizioni igienico sanitarie di due esercizi commerciali.