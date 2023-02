Sosta gratuita, a Recco arriva il bollino rosa anche per le neomamme della Città Metropolitana

Recco. Tutte le future mamme di Città Metropolitana potranno usufruire del “bollino rosa” che il Comune di Recco aveva lanciato per favorire la mobilità delle donne in gravidanza e delle neo mamme.

Dopo l’estensione, nel 2019, dell’opportunità a tutte le donne in gravidanza o con bambini fino a 12 mesi di età, residenti nel Golfo Paradiso, l’Amministrazione Gandolfo ha deciso di adottare il pass per il parcheggio gratuito nelle aree di sosta a pagamento, e senza limiti di tempo dove è previsto il disco orario, anche per le neomamme residenti in tutti i comuni della “Grande Genova”.

“Si tratta di una misura per agevolare la mobilità delle donne in stato di gravidanza o delle neomamme, per migliorarne la qualità della vita e per andare incontro alle loro esigenze specifiche. In considerazione delle attuali esigenze di mobilità di queste cittadine che sempre di più necessitano di raggiungere, per motivi di lavoro o di spostamento, la città di Recco pur essendo residenti anche in Comuni non immediatamente contigui al nostro territorio” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Nel dettaglio il “bollino rosa” sarà rilasciato dal Comune di Recco con validità 12 mesi al costo di 10 euro. Il permesso potrà essere richiesto non prima del terzo mese di gravidanza e non oltre il compimento del primo anno di età del bambino. All’atto della richiesta dovrà essere esibito l’attestato di gravidanza in atto o il certificato di nascita; necessaria la residenza in uno dei comuni della Città Metropolitana di Genova.