Skymetro, il Comune va avanti con l’iter del progetto. E il comitato prepara il ricorso al Tar

Genova. Nessuna marcia indietro sullo Skymetro in Valbisagno, nonostante le difficoltà tecniche e un confronto con la cittadinanza, avviato da Tursi solo dopo aver ricevuto i finanziamenti da Roma, che ad oggi non ha attenuato le tensioni. Nei giorni scorsi il responsabile dell’unità di progetto, Alberto Bitossi, ha formalizzato l’assegnazione a Metropolitana Milanese e Rina Consulting del servizio di project management e direzione dei lavori per un totale di oltre 9,6 milioni, un passaggio che in realtà era stato reso noto già a settembre. Nel frattempo il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile resta in attesa di un documento ufficiale per giocarsi la carta principale: quella del ricorso al Tar.

“L’opzione zero non esiste”, ha sottolineato più volte l’assessore Matteo Campora, di fatto chiudendo la porta a chi, con più di 2mila firme consegnate al sindaco Bucci, chiedeva di fermare l’iter e riconsiderare l’opzione tram. Secondo l’amministrazione, però, quest’alternativa avrebbe costi troppo alti e soprattutto sarebbe impraticabile a causa dell’impatto dei cantieri sulla viabilità, aggravato dalla necessità di spostare tutti i sottoservizi. E quindi avanti tutta con il progetto definitivo, già commissionato con apposita gara a Systra Sotecni-Italferr-Architecna, raggruppamento che dovrà anche completare lo studio di fattibilità tecnico-economica, visto che il documento presentato al ministero delle Infrastrutture era carente sotto alcuni aspetti.

D’altra parte anche il prolungamento della metropolitana in sopraelevata da Brignole a Molassana, con l’idea di arrivare fino a Prato se il finanziamento di 398 milioni sarà integrato, presenta notevoli complicazioni. Per non tagliare gli alberi storici di corso Galilei e corso Galliera il Comune ha deciso di valutare solo l’ipotesi di tracciato in sponda destra fino a Marassi, promettendo però di non realizzare strutture nell’alveo del Bisagno.

La principale criticità, come abbiamo spiegato in questo articolo, è la curva a 90 gradi dal rilevato ferroviario a via Canevari. Una variante destinata ad allungare i tempi della progettazione, che durerà “per gran parte del 2023”, aveva spiegato Bitossi durante le ultime commissioni municipali sul tema. Questo slittamento sposterebbe la fine dei lavori al 2028 e probabilmente oltre, ma in fin dei conti sulla metropolitana “volante” non incombono le tagliole imposte dal Pnrr visto che l’opera è finanziata con fondi di altra provenienza.

Intanto il comitato dei contrari, archiviata da tempo l’idea (impercorribile) di rivolgersi al presidente della Repubblica, scalda i motori per il ricorso al Tar, con la speranza di riuscire a bloccare il cammino dell’opera. “Il primo atto utile, dove si potranno ravvisare aspetti discutibili, dovrebbe essere il piano di fattibilità tecnico-economica. Doveva arrivare entro gennaio, ma al momento non esiste”, spiega Vincenzo Cenzuales dell’associazione MobìGe che supporta i cittadini. Nelle scorse settimane gli oppositori avevano rivelato documenti tecnici in cui verrebbero associati allo Skymetro benefici irrilevanti su traffico e inquinamento. “Ma quei dati sono riferiti all’intera città metropolitana”, aveva ribattuto Campora nella prima commissione convocata in Bassa Valbisagno su spinta delle opposizioni.

Il prossimo appuntamento in Municipio, nella sala di piazza Manzoni, sarà lunedì 27 febbraio alle 14.00 e si parlerà anche degli assi di forza, progetto che sconvolgerà l’assetto di corso Sardegna e rivoluzionerà le linee collinari prevedendo l’interscambio obbligato con i bus elettrici da 18 metri in piazza Galileo Ferraris. Sul fronte dello Skymetro l’unico margine di discussione aperto da Tursi sembra riguardare il posizionamento delle stazioni: ad oggi la prima sorgerebbe di fronte allo stadio, tagliando fuori in questo modo gran parte dell’abitato di Marassi.