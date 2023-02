Sestri Levante, la quinta edizione dell’Andersen Trail è già sold out

Sestri Levante. Torna nella città dei due mari la manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di trail running più celebre del Tigullio: l’Andersen Trail.

Domenica 12 febbraio sui sentieri dei promontori di Sant’Anna, Punta Manara e Punta Baffe e in parte nelle zone di San Bartolomeo, Riva Trigoso e Moneglia correranno i tantissimi iscritti a questa 5° edizione che registra numeri già al di sopra di ogni aspettativa.

Promossa dal Comune di Sestri Levante e organizzata da società Atletica Levante ASD, Società con sede a Chiavari ma molto attiva in tutto il Tigullio, e con la collaborazione logicastica di Mediaterraneo Servizi, Andersen Trail propone tre gare, sia competitive che non competitive, con qualche novità sia sulla distanza che sui percorsi.

Le gare saranno:

• 47K Andersen Marathon Trail gara trail (competitiva) di circa 47 km. con 2400 mt. di dislivello positivo D+ con partenza alle ore 8.30 di domenica 12 febbraio;

• 22K Andersen Halfmarathon Trail gara trail (competitiva) di circa 22 km con 1200 mt. di dislivello positivo con partenza alle 9.30 di domenica 12 febbraio;

• Trail run (non competitiva) gara trail di circa 6.5 km. con 300 mt. di dislivello positivo con partenza alle 10.30 di domenica 12 febbraio.

Le due gare competitive quest’anno sono inserite nei calendari nazionali Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera); la gara lunga è una gara Internazionale mentre la corta e una gara Nazionale.

Commenta Stefano Camarda, vice presidente di Atletica Levante: “Quest’anno la Società ha deciso di far inserire le gare competitive nei calendari nazionali Fidal, questo passaggio oltre a dar maggior valenza alle gare stesse può dare margine per una ulteriore crescita sia nei numeri che nell’importanza dell’evento. L’idea di mantenere la gara in un periodo invernale sembra essere premiante anche se ci sono alcune criticità che dovremo affrontare, non ultima la capacità ricettiva”.

“L’Andersen Trail è ormai un appuntamento sportivo fisso nei nostri calendari e in quelli dei tantissimi atleti che partecipano a ogni edizione con impegno e ottimi risultati – aggiunge Dichiara Gabriele Ovindo, consigliare comunale di Sestri Levante con delega allo sport -. La manifestazione è anche occasione di promozione e valorizzazione della nostra rete sentieristica, fiore all’occhiello di tutto il territorio. Sport e ambiente sono valori su cui la nostra amministrazione punta tanto: un ringraziamento particolare va a Atletica Levante per l’organizzazione, la cura e la passione nel creare e nel migliorare sempre più eventi di questa bellezza e importanza”.

“Anche quest’anno Mediaterraneo supporta a livello logistico e promozionale l’Andersen Trail, che insieme all’Andersen Run rappresentano due dei principali eventi sportivi del territorio. Iniziative che si sono rivelate, in questi anni, veri promoter e preziosi strumenti di promozione territoriale consentendo di acquisire maggiore competitività turistica e non solo a livello nazionale. Sostenere manifestazioni di questo tipo rafforza l’immagine e l’identità della città e favorisce il mantenimento e la cura dei nostri sentieri e delle nostre bellezze paesaggistiche”, conclude Marcello Massucco, amministratore unico di Mediaterraneo Servizi.

Tutti i sentieri sono stati puliti dalle associazioni di volontari.